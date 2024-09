Profesor Katarzyna Pisarska o roli kobiet w dyplomacji. "Dorównują mężczyznom"

Jak można rozpocząć w karierę w dyplomacji i jak pani weszła na tę drogę?

Kiedy rozpoczynałam swoją karierę, dla wielu młodych osób najbardziej oczywistą ścieżką było ubieganie się o aplikację dyplomatyczno-konsularną i praca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Podczas studiów odbyłam praktyki w placówkach MSZ, co dało mi wgląd w funkcjonowanie tej instytucji. Zrozumiałam jednak, że to zbiurokratyzowane środowisko nie odpowiada mojemu charakterowi. Mimo to często rekomendowałam tę ścieżkę innym, którzy lepiej się w niej odnajdywali. Podobnie odczucia miałam w przypadku instytucji międzynarodowych – choć oferowały ciekawe możliwości, nie chciałam wyjeżdżać Polski.

Po odrzuceniu oficjalnych dróg zrozumiałam, że chciałabym stworzyć coś własnego. Na studiach założyliśmy z mężem Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów, które przez 20 lat bardzo się rozwinęło. Dzięki niemu mogliśmy lepiej poznać potrzeby młodych ludzi, rozpoczynających karierę w dyplomacji. W rozmowach z członkami Stowarzyszenia często słyszeliśmy, że brakuje im szkoleń – tak powstała Europejska Akademia Dyplomacji. Był to mój pierwszy projekt, który zaangażował mnie w międzynarodowe środowisko, ale z punktu widzenia organizacji pozarządowej. Akademia początkowo była skierowana do polskich studentów, ale dziś, 20 lat później, 80 proc. jej uczestników pochodzi z zagranicy. Obrana przeze mnie ścieżka wymagała wieloletniego zaangażowania w ideę, z niepewnością co do sukcesu. Pomógł fakt, że wiele osób uwierzyło w nas i w to, co robimy.

Jakie były największe wyzwania, z którymi mierzyła się pani na początku kariery?

Największym wyzwaniem było stworzenie czegoś własnego, zwłaszcza że w sektorze pozarządowym sukcesy są trudne do zmierzenia – w przeciwieństwie do biznesu, w którym można mierzy się je w zyskach. W pracy NGO chodzi o stworzenie idei lub niesienie pomocy. Kolejnym wyzwaniem jest finansowanie działalności oraz przetrwanie trudnych okresów. Jednak każde wyzwanie niesie ze sobą nowe możliwości. Przykładem jest inwazja Rosji na Ukrainę, która skłoniła nas do zacieśnienia współpracy z ukraińskimi partnerami i doprowadziła do powstania Międzynarodowego Centrum na rzecz Zwycięstwa Ukrainy w 2022 roku.

Jest pani współzałożycielką Fundacji Kazimierza Pułaskiego i współtwórczynią Warsaw Security Forum. Co do dokładnie za organizacja i wydarzenie?