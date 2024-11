Dlaczego tylu młodych ludzi chce odebrać sobie życie? Specjalistka mówi o alarmujących danych

Dla dzieci w jakim wieku przeznaczony jest telefon zaufania? Czy dzwonią również młodsze dzieci, na przykład siedmio- czy ośmioletnie?

Jak najbardziej, telefon jest przeznaczony także dla najmłodszych grup wiekowych. Rzadko jednak zdarza się, by dzwoniły bardzo małe dzieci. Kiedy jednak usłyszymy taki młodziutki głosik, często są to problemy adekwatne do ich wieku. Nie chcę, żeby zabrzmiało to lekceważąco, ale takie dzieci są dla nas wyjątkowo wdzięczne w pracy – ich trudności bywają stosunkowo proste do rozwiązania, bo brakuje im tylko narzędzi, by poradzić sobie samodzielnie.

Na przykład dziecko mówi: „Pokłóciłam się z koleżanką, to moja przyjaciółka, boję się, że już się do mnie nie odezwie”. Wtedy pytamy: „Co się wydarzyło między wami? Co by było, gdybyś z nią porozmawiała? Gdybyś powiedziała o swoich uczuciach – że jest ci przykro, że boisz się, że już się do ciebie nie odezwie?”. Dziecko często odpowiada: „Ojej, nie pomyślałam o tym”. I za pół godziny dziecko oddzwania: „Porozmawiałam, jest wszystko dobrze, dalej się przyjaźnimy”. Praca z najmłodszymi często polega na prostych, ale ważnych wskazówkach.

Starsze dzieci i młodzież, w wieku od 11 do 17 lat, dzwonią często już z problemami, które dotyczą łamania prawa przez inne osoby względem nich i jest to zazwyczaj jakaś forma nadużycia. Dotyczą: rozpaczy, bólu, gniewu, uzależnienia, nadużycia, przemocy – wszystkiego, czego my dorośli nie akceptujemy. Tym młodym ludziom mówimy jasno: to, co cię spotyka, jest niedopuszczalne. Dobrze, że zadzwoniłaś, zadzwoniłeś. Postaramy się zrobić wszystko, co możliwe, aby zatrzymać tę sytuację. Nasze działania zawsze zależą od kontekstu, ale rozmowa to pierwszy krok do zmiany.

Zdarzają się także telefony od osób powyżej 18 roku życia. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby odesłać kogoś w kryzysie. Rozmawiamy, wspieramy. Te osoby, jako dorosłe, mają już inne narzędzia do radzenia sobie z problemami, mogą postawić granice czy zgłosić się do odpowiednich instytucji. Ale to nie znaczy, że zostaną bez pomocy – jesteśmy tu po to, żeby rozmawiać i wspierać każdego, kto potrzebuje wsparcia.

Kto odbiera telefony? Czy to wykwalifikowani psychologowie, prawnicy, czy może specjalnie przeszkoleni wolontariusze? Czy udzielacie tylko wsparcia psychologicznego, czy również porad prawnych?