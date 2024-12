Prof. Anna Raciborska, onkolog dziecięca: Mówienie prawdy nie zawsze ma sens

Kiedy poczuła pani, że ma w sobie dar do leczenia dzieci?

Ale ja nie wiem, czy ten dar posiadam. O tym decydują pacjenci. Jedyne, co mogę o sobie powiedzieć, to że zawsze chciałam być lekarzem. Różne były koleje mojego życia, ale to postanowienie trwało we mnie od zawsze. Doskonale pamiętam moment, w którym podjęłam decyzję, że chcę zostać onkolożką dziecięcą. Byłam młodą dziewczyną, jeszcze przed ukończeniem studiów. Równolegle studiowałam medycynę i rehabilitację, a pracę magisterską z rehabilitacji pisałam już na temat onkologii dziecięcej. Stałam wtedy przed blokiem, w którym mieszkałam, i nagle dotarła do mnie myśl: „To jest właśnie to, co chcę w życiu robić”. Paradoksalnie, nikt w mojej rodzinie nigdy nie chorował na nowotwór. Ale ja chciałam zajmować się tymi, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. To dla mnie niezwykle ważne. Zatem - czy to jest dar? Wiem, że był to dobry wybór.

Poszła pani za głosem serca.

Myślę, że tak. To było silne przekonanie, że właśnie tym powinnam się zajmować. Słowo „dar” ma jednak wiele wymiarów. Aby mówić, że ktoś ma dar bycia lekarzem, trzeba być przede wszystkim empatycznym wobec pacjentów. Empatia to cecha, którą albo się ma, albo nie – i nie jestem pewna, czy można się jej nauczyć. Wydaje mi się też, że pewne aspekty tego daru przychodzą z czasem i doświadczeniem. Ucząc się od mistrzów, chłonąc wiedzę i rozwijając się, w pewnym momencie zaczynamy tę wiedzę nie tylko przekazywać pacjentom, ale także uczyć innych. I ten wymiar tego daru, myślę, można rozwijać. Czasem mówi się, że ktoś jest stworzony do danego zawodu, prawda?

Albo że czuje powołanie. Pani czuje, że miała powołanie?