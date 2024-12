Magdalena Boczarska: Najlepsze rzeczy dzieją się, gdy przestajemy wszystko kontrolować

Teatr jest jak mąż, a film jak kochanek. Role są jak mężczyźni – to pani słowa.



Uwielbiam takie role, które mnie zaskakują i stawiają przede mną wyzwania: i te fizyczne, i emocjonalne. Takie, które mają w sobie tajemnicę i wymagają ode mnie głębokiego zanurzenia. Lubię postaci pełne sprzeczności, które są jak puzzle – trudne do ułożenia, ale dające satysfakcję, gdy uda się znaleźć ich ukryty sens. Generalnie lubię, jak się dzieje.

Filmowa „Sztuka Kochania”, „Heaven in Hell”, „Różyczka”, „Różyczka 2”, nominowany do Paszportów „Polityki” teatralny „Wypiór”. Otwiera pani szuflady z napisem „mrok”. Jak w tym nie dotykać siebie?

Nie da się tego uniknąć. Każda rola, zwłaszcza taka, która sięga do mrocznych miejsc, dotyka mnie osobiście. Staram się jednak nie zostawać w tych emocjach zbyt długo. Po pracy potrzebuję przestrzeni, by się od nich uwolnić – to może być czas z rodziną, sport, cokolwiek, co pozwala mi wrócić do równowagi. Czasami to dosyć długi proces i bywa jeszcze trudniejszy niż spotkanie z samym sobą w trakcie pracy.

To jest zawód, którego nie zostawia się na wycieraczce. Rola musi panią, używając użytego przez panią określenia: „przeciuchrać”, by to było to coś spod serca?