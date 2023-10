Wielu naukowców wskazuje, że po słodkie przekąski sięgamy szczególnie często w chwilach stresu. Wiąże się to z potrzebą rozładowania napięcia i szukania poczucia bezpieczeństwa, które kojarzy nam się ze słodkim smakiem - z bardzo prostej przyczyny. Mleko matki również jest słodkie i stanowi zazwyczaj pierwszy pokarm, który dostajemy.

Reklama

Źródło chęci sięgania po słodycze

Stres podwyższa również poziom kortyzolu – w takiej sytuacji organizm produkuje większe ilości insuliny, która wzmaga w nas pragnienie sięgnięcia po coś słodkiego.

Chęć ciągłego sięgania po słodycze może wiązać się też z niedoborami minerałów i witamin w organizmie – z kolei danych National Health and Nutrition Examination Survey wynika, że spożywanie słodzonych produktów może przyczyniać się do niedoborów składników mineralnych i witamin w organizmie, ze względu na to, że naturalne zapotrzebowanie po sięganie po produkty zawierające niezbędne witaminy maleje. Jest to więc samonapędzający się mechanizm.

Podobnie jest w przypadku wysokiego poziomu zmęczenia, dawka cukru gwarantuje szybki zastrzyk energii, co wpływa na również wydzielanie hormonów szczęścia tj. endorfin, dopaminy i serotoniny. To z kolei może wyrabiać nawyk coraz częstszego sięgania po słodycze w momentach kryzysu energetycznego organizmu.