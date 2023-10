Od 1985 roku październik jest miesiącem świadomości raka piersi. Ten rodzaj nowotworu jest najczęściej występującym u kobiet na świecie (25 proc.) i najczęstszą przyczyną zgonu (14 proc). W Polsce każdego roku z powodu nowotworu piersi umiera około 5 tys. zgonów pacjentek.

Reklama

Październik miesiącem świadomości raka piersi

Różowy Październik jest celebrowany na całym świecie. To okazja to tego, by uświadamiać kobiety, jak ważne są regularne badania i profilaktyka. Carla Bruni-Sarkozy, korzystając z mediów społecznościowych, podzieliła się informacją, że 4 lata temu zdiagnozowano u niej nowotwór piersi. Choć rak okazał się niezłośliwy, musiała poddać się operacji, radioterapii i leczeniu hormonalnemu. Przyznała jednak, że miała dużo szczęścia – nowotwór wykryto we wczesnym stadium, ponieważ modelka badała się regularnie każdego roku, w tym samym dniu.

Dodała, że jak dotąd nie chciała dzielić się szczegółami choroby i miała wątpliwości, czy w ogóle ujawniać ten fakt. Doszła jednak do wniosku, że może być to cenny przekaz dla wszystkich kobiet, które zwlekają z badaniami i nie przywiązują wagi do profilaktyki. Swoim obserwatorkom napisała: „Badaj się. Co roku rób mammografię. Od tego zależy twoje życie”.

Mammografia w Polsce

Jak zapowiada Ministerstwa Zdrowia, od 1 listopada 2023 roku z bezpłatnej mammografii będą mogły korzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat (aktualnie ten przedział wiekowy to 50-69, a diagnostykę można wykonać raz na dwa lata). Badanie to jest jednak relatywnie tanie - w większości miast w Polsce zapłacimy za nie od 80 do 100 zł. Skierowanie na mammografię może wydać każdy lekarz specjalista.