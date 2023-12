Nerwy w las. Ekspertka o tym, jak obcowanie z przyrodą leczy choroby spowodowane życiem w mieście

Gdy po naszej rozmowie będę jadła jabłko, będę się czuła jak ludożerca...

Nie antropomorfizujmy, bo jabłko to owoc - nie cały organizm. Coś jeść musimy, nie jesteśmy zaprojektowani do fotosyntezy, no i pewne zasady, które przekładają się na nasze relacje wewnątrzgatunkowe - na przykład to, że nie zjadamy siebie nawzajem, nie jesteśmy kanibalami - są dla nas jako gatunku priorytetowe. I to też jest ewolucja, że każdy gatunek broni przedstawicieli swojego gatunku, bo przetrwanie własnego gatunku jest dla niego priorytetem. Nie jest więc tak, że moje podejście zakłada równouprawnienie sałaty, która rośnie w ogródku, z ludźmi. Chodzi o to, że natura nie jest dla mnie przedmiotem, którym można dowolnie dysponować i staram się znaleźć równowagę pomiędzy empatią, a podejściem racjonalnym, użytkowym. Myślę, że kluczem do tego wszystkiego jest wspomniany już szacunek. Ludy rdzenne polowały na zwierzęta, ale robiły to z szacunkiem. Nie było ferm królików, kurczaków i świń, które były całe życie w klatkach, nieludzko pozbawiane potomstwa, faszerowane antybiotykami czy hormonami. Te zwierzęta wiodły szczęśliwe życie na wolności, a odbieranie im życia wyglądało tak, jak u wszystkich innych drapieżników, w wyniku polowania. Dziś absolutnie nie jest to możliwe, ponieważ nas, ludzi, jest bardzo, bardzo dużo, więc gdybyśmy wszyscy zaczęli polować, bioróżnorodność dużych ssaków zlikwidowalibyśmy do zera i zasoby wkrótce by się wyczerpały. Nie ma też takiej potrzeby. Dla mnie kwestią szacunku i odpowiedzialności za planetę jest m. in. dobór diety.

Chyba nie potrzebujemy 30 rodzajów szynek w supermarketach.

Oczywiście, zupełnie nie. Wydaje nam się, że nie zostaliśmy stworzeni jako roślinożercy, część osób podnosi taki argument. Moim kontrargumentem jest to, że my ewolucyjnie nie zostaliśmy przystosowani do tego, żeby zjadać zwierzęta dokarmiane farmakologicznie chemią i antybiotykami. To nie jest nasz naturalny pokarm. To jest coś syntetycznego, sztucznego i jak się okazuje, wielce dla nas szkodliwego. Są dowody na to, że czerwone mięso jest dla nas karcynogenne, że wcale nam tak nie sprzyja. Podobnie drób np. z fastfoofów. Biorąc więc odpowiedzialność i za planetę, i za własne zdrowie, a także za inne gatunki, czyli one health approach, w naszej rodzinnej diecie wybieramy rośliny. Aczkolwiek nie nawracam tu nikogo, tylko pokazuję swoją perspektywę.

Podczas wykładu (wywiad odbył się podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji "Psychiatria i duchowość" w Krakowie - przyp. red.) powiedziała pani, że zafundowaliśmy sobie życie w laboratorium i zoo. Dlaczego?

Warunki laboratoryjne albo ogrodów zoologicznych zakładają przede wszystkim: ograniczenie wolności, nagromadzenie niespokrewnionych ze sobą, często obcych genetycznie osobników na bardzo małym terytorium, odcięcie od relacji z innymi organizmami w sieci troficznej i nie tylko troficznej, i wyjęcie z naturalnego obrazu niszy ekologicznej. My to wszystko idealnie spełniamy, mieszkając w miastach. Mnóstwo osób na bardzo małym metrażu - to jest stresor. Oprócz tego kontakt z dużą ilością ludzi na co dzień, który niesie ze sobą ryzyko różnego rodzaju infekcji. Jesteśmy w wysokim stresie spowodowanym tempem życia, przebodźcowaniem - mnóstwo świateł, dźwięków, hałasu, zanieczyszczenie powietrza, wody itd. Mamy chorobę trzech krzeseł - krzesło w pracy, w samochodzie albo pociągu, krzesło w domu, przed telewizorem - a więc mało ruchu. Mamy też za mało interakcji na żywo, w niewielkiej, znającej się społeczności, tak jak kiedyś, kiedy żyliśmy na wsiach, w plemionach, w większych grupach rodzinnych. Życie przenosi się do wirtualu i de facto funkcjonujemy jak zwierzęta w laboratorium. Stąd też tak zwane ludzkie zoochozy - zachowania rozładowujące frustracje: acting-outy, agresja, autoagresja, uzależnienia plus inne choroby cywilizacyjne, jak na przykład otyłość.