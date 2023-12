Na słynnym portrecie widać, że Mona Lisa cierpiała na poważną chorobę. Francuscy lekarze analizują

W wewnętrznym kąciku lewego oka Mona Lisa ma żółtą plamkę, którą tworzą złogi lipidów, zwaną kępką żółtą. Na jej prawej dłoni widoczna jest z kolei kępka wysiewna. Te fakty wykorzystano w najnowszej akcji profilaktycznej hipercholesterolemii rodzinnej.

Hipercholesterolemia rodzinna - objawy

Hipercholesterolemia rodzinna to choroba mało znana i trudno wykrywalna. Mogą na nią zapaść osoby w młodym wieku. Jest dziedziczna w prostej linii, czyli po jednym z rodziców. Powoduje nadmiar „złego cholesterolu” we krwi. Cholesterol jest lipidem, który ma ważne funkcje w naszym organizmie. Jego pochodne budują błony komórkowych, jest on też składnikiem wielu procesów metabolicznych. Jego nadmiar może jednak powodować też problemy ze zdrowiem.

Sytuacja staje się niepokojąca, kiedy w wynikach badań pojawia się cholesterol na poziomie poniżej 135 mg/dl (poniżej 3,4 mmol/l), dla dorosłych < 100 mg/dl (2,5 mmol/l), dla dorosłych cierpiących na chorobę wieńcową lub cukrzycę < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l). Zwykle cholesterol ten tworzy cząsteczki „cholesterolu LDL”, lipoprotein o niskiej gęstości, które krążą we krwi, rozprowadzając je do komórek. Jeśli jednak jest go w nadmiarze, odkłada się na ścianach tętnic i sprzyja tworzeniu się blaszek miażdżycowych. Rezultatem jest zwiększone ryzyko zapchania ich zakrzepem krwi. „Pacjenci mają trzynastokrotnie większe ryzykiem choroby tętnic serca niż populacja ogólna” – przestrzega Eric Bruckert, emerytowany profesor endokrynologii i kardiologii. Stąd zwiększone ryzyko przypadłości sercowo-naczyniowych, jak miażdżyca, choroba niedokrwienna serca i jego zawał, a także śmierci w młodym wieku.

Kępki żółte, określane też jako żółtaki lub ksantomatozy są grudkowatymi zmianami skórnymi w żółtym, pomarańczowym lub brązowym kolorze - złogami cholesterolu i komórek tłuszczowych. Powstają kiedy makrofagi pochłaniają nadmierną ilość tłuszczów i w ten sposób tworzą się komórki piankowate magazynujące cholesterol. Pojawiają się zazwyczaj w kącikach przyśrodkowych oka, ale też na skórze innych części ciała jako kępki wysiewne, rozsiane czy żółte linijne dłoni, oraz na ścięgnach czy stawach.