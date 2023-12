Okulary ''blue control'' to zbędny wydatek? Specjalistka wyjaśnia, czy naprawdę chronią wzrok

- To niebezpieczny mit. Jeżeli mamy zalecaną korekcję okularową, to powinniśmy je nosić od rana do wieczora. Przerwa w noszeniu powoduje pogłębienie wady, oko się nadwyręża. Wyjątkiem są okulary do czytania — mówi lekarka.

Kolejna ważna w kontekście wzroku kwestia to czytanie w słabym świetle, które może grozić utratą wzroku. Jak mówi ekspertka, nie wpływa to na powstanie wady, ale powoduje zmęczenie, ból głowy oraz miejscowy dyskomfort w postaci szczypania czy pieczenia oka.

Czytaj więcej Zdrowie Samotność jest groźna dla zdrowia. Zbadano, jak wpływa na organizm Wyniki nowych badań wskazują, że samotność wpływa na fizjologię człowieka, a w efekcie może prowadzić m.in. do chorób układu sercowo-naczyniowego. Jedną z grup społecznych, której samotność najbardziej daje się we znaki, są młodzi rodzice.

Zagrożeniem dla wzroku jest czytanie książki czy używanie urządzeń elektronicznych z bliskiej odległości. To powoduje krótkowzroczność.

Dr Monika Dzięgielewska nie ukrywa też, że pogorszenie się wzroku jest nieuniknionym elementem starzenia się, niezależnie od tego, czy są to osoby z krótkowzrocznością czy zaćmą. Oczywiście zdarzają się też przypadki, które są wyjątkiem od reguły.

Marchew i przebywanie na świeżym powietrzu są dobre dla wzroku?

Od dawna funkcjonuje przekonanie, że jedzenie marchewki oraz spędzanie czasu na świeżym powietrzu jest korzystne dla naszych oczu. Doktor Monika Dzięgielewska jasno stwierdza, że przebywanie na zewnątrz poprawia wzrok i zalecane jest szczególnie pacjentom z krótkowzrocznością.