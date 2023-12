Transplantolożka: biorcy narządów są do końca życia wdzięczni dawcom. To ogromny dar serca

Oczywiście, że tak. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że narząd, który wydawał się być odpowiedni do przeszczepienia, taki nie jest i chirurg stojący przy stole operacyjnym odstępuje od dokonania zabiegu. O ile biorca nerki może powrócić do kontynuowania dializoterapii, biorca trzustki do insulinoterapii, to pacjenci z zaawansowaną niewydolnością serca, płuc czy wątroby nie mają alternatywnego sposobu leczenia i potrzebują transplantacji w trybie pilnym. Czasami organizm biorcy odrzuca przeszczepiony narząd, potrzebne jest wówczas odpowiednie leczenie aby ten proces zahamować i narząd uratować. Transplantolodzy borykają się z różnymi powikłaniami u swoich pacjentów związanymi zarówno z samym zabiegiem operacyjnym jak i późniejszym, wieloletnim leczeniem immunosupresyjnym . Liczba powikłań i niepowodzeń jest na szczęście coraz rzadsza, bo postęp w dziedzinie transplantologii w ciągu dwóch dekad jest ogromny. Wydłużenie funkcjonowania przeszczepionych narządów jest istotne, dzięki temu biorcy żyją dużo dłużej niż było to możliwe jeszcze kilkanaście lat temu. Aktualnie w Polsce 10-letnia przeżywalność przeszczepionych nerek pobranych od dawcy zmarłego wynosi 53 proc. a przeżycie biorców 77 proc.

Jak wygląda procedura stwierdzania śmierci mózgu?

To proces, który jest bardzo precyzyjnie rozpisany od strony prawnej, etycznej i klinicznej. W większości krajów procedura wygląda bardzo podobnie. Tu nie ma żadnej szarej przestrzeni a ostateczny wniosek po przeprowadzeniu protokołu diagnostycznego nie pozostawia wątpliwości. Przede wszystkim jest to stwierdzenie, że mamy uszkodzenie nieodwracalne, którego żadnymi sposobami znanymi współczesnej medycynie nie da się naprawić. Potem wykonywanych jest szereg badań, które muszą dodatkowo to potwierdzić. To daje nam absolutną pewność, że osoba jest zmarła, chociaż serce bije.

Dodatkowym zabezpieczeniem też jest to, że osoby, które są zaangażowane w procedurę rozpoznawania śmieci mózgu nie uczestniczą w żadnym etapie opieki nad dawcą i pobraniem narządów. Tu nie ma miejsca na jakikolwiek konflikt interesów.

Pani jest nefrologiem i transplantologiem klinicznym. Dla niektórych chorych ze schyłkową niewydolnością nerek przeszczepienie to jedyna szansa na normalne życie.