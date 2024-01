Czytaj więcej Styl życia Nowy rok - nowa forma. Najważniejsze zasady skutecznego odchudzania i mity na ten temat Wśród noworocznych postanowień utrata zbędnych kilogramów i zadbanie o sylwetkę zajmują wysokie pozycje. Jak podejść do tego zagadnienia rozsądnie i nie stracić motywacji już na starcie? Alicja Janowicz, specjalistka od metamorfoz kobiecych sylwetek, zdrowia i jakości życia, podpowiada.

Dobrym przykładem jest makaron pszenny. Dołączając do niego sos pomidorowy i sałatę, obniżamy indeks glikemiczny. Tak jak posypując lody świeżymi jagodami.

Kolejną zaletą warzyw jest wysoka zawartość błonnika. Pozwala to na wolniejsze wchłanianie węglowodanów do krwi. Jeżeli zatem zjemy posiłek, który ma dużo cukru, to błonnik powstrzyma szybkie wchłanianie substancji, powodujących wzrost poziomu glikemii i późniejszy szybki spadek. Im dłuższe wchłanianie, tym dłużej jesteśmy syci - zjedzony posiłek wystarcza na dłużej.

Jaki wpływ na wagę człowieka ma jedzenie cukru?

Jeśli zjemy coś słodkiego, to organizm trawi to bardzo szybko. W jamie ustnej znajduje się enzym amylaza ślinowa, który sprawia, że cukry wchłaniają się już w przełyku. Wówczas poziom cukru we krwi szybko wzrasta, a wtedy do trzustki trafia sygnał, że musi produkować więcej insuliny. Ma to na celu ''wypchnięcie glukozy'' z krwi, żeby nie krążyła po krwiobiegu. Zdrowa trzustka szybko radzi sobie z cukrem, co powoduje chwilowy wyrzut insuliny, a potem duży spadek — często większy niż przed posiłkiem. W efekcie że za chwilę znowu jesteśmy głodni, a organizm domaga się kolejnej porcji cukru.