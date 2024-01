Infekcja nie zwalnia z dbania o dom. Badanie pokazało, jak funkcjonują kobiety "na chorobowym"

Wyniki badania IPSOS i SW Research przeprowadzonego na zlecenie Haleon i Fundacji Share The Care wskazują, że 60 proc. aktywnych zawodowo kobiet w czasie przeziębienia lub grypy nie przestaje wykonywać obowiązków domowych. W związku z tym powstał Program Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie”, który ma zachęcić kobiety do umocnienia więzi w lokalnych społecznościach i wspierania się w trudnych momentach. Dla pań, które wezmą w nim udział, przewidziane są spotkania z ekspertami. Będzie można również skorzystać ze specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych.

Choroba nie zwalnia z dbania o dom

Z komunikatu przekazanego przez Fundację wynika, że większość badanych dba o dom w czasie infekcji, ponieważ ma poczucie, że nikt nie wykona tych zdań lepiej niż one. Co trzecia ankietowana z kolei przyznała, że to bliscy oczekują od niej działania mimo problemów ze zdrowiem.

Przedstawiciele Fundacji Share The Care zwracają uwagę, że to właśnie odpoczynek jest kluczowy w powrocie do zdrowia. W tym celu powstał Program Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie”. Jest on skierowany nie tylko do kobiet, ale także do ich partnerów, bliskich, pracodawców i współpracowników.

- Macierzyństwo jest jednym z najpiękniejszych, ale również najbardziej wymagających etapów w życiu kobiety. Codzienne obowiązki związane z opieką nad dziećmi i domem to nie tylko radość, ale także ciężka praca. W obliczu choroby może stać się ona wyzwaniem, które wymaga nie tylko ogromnej siły, ale także wsparcia ze strony otoczenia – mówi Karolina Andrian, prezeska i współzałożycielka Fundacji Share The Care. - Dla kobiet bardzo ważna jest siostrzana więź, która pozwala głośno mówić o swoich problemach i wzajemnie się wspierać – dodaje.

Siostrzana pomoc: małe gesty mogą mieć wielką moc

Program Siostrzanego Wsparcia „MAMY czas na zdrowie” stworzony przez fundację ma zachęcić do wsparcia, kobiety będące już w społecznościach lokalnych. Wspólnego szukania rozwiązań i wzajemnej pomocy. Te, które zgłoszą się do udziału w nim, zostaną jego ambasadorkami. Dzięki spotkaniom z ekspertami i udostępnionym materiałom będą mogły przekazać zdobywaną wiedzę. Zaplanowane działania mają pomóc pracującym mamom stworzyć ruch, który uświadomi im, jak ważny jest odpoczynek oraz pozwoli sobie wzajemnie pomagać. Zamknięta grupa na Facebooku już funkcjonuje, a organizatorzy zapowiadają warsztaty, szkolenia online i webinary: z Natalią de Barbaro, psycholożką, autorką książek oraz z dr. hab. Jackiem Wasilewskim, kulturoznawcą z Uniwersytetu Warszawskiego.