Kobiety i mężczyźni chorują inaczej. Wiadomo, co decyduje o tych różnicach

Silna kobieta to kolejna etykieta. Z taką zwykle nikt nie sympatyzuje i nikt jej nie współczuje, bo da sobie radę sama. Jest silna więc powinna spełniać oczekiwania wszystkich dookoła. To ona ma się podobać bliźnim – w niej bliźniego raczej nikt nie widzi. A że rzeczywiście sobie radzi, to budzi podejrzenia. I tak źle, i tak niedobrze.

Jakie oczekiwania społeczne muszą spełniać kobiety?

Przede wszystkim muszą być wrażliwe na potrzeby innych i muszą to demonstrować. Takie wręcz kompulsywne zainteresowanie emocjonalnymi potrzebami innych, a nie własnymi, oraz utożsamianie się z rolą i obowiązkami, które powinny wypełniać, a nie z własnym prawdziwym ja, sprawia, że kobiety mają tendencję do tłumienia zdrowego gniewu. Kobiety naturalnie chcą być zawsze miłe, dążą do rozwiązywania konfliktów i do niwelowania napięć. Czują się wręcz odpowiedzialne za to, co czują inni ludzie, a świadomość, że kogoś zawodzą, spędza im – dosłownie – sen z oczu. Tego typu stresory, nieustanne martwienie się i dążenie do tego, aby być doskonałą córką, żoną, matką, kochanką, opiekunką czy pracowniczką w połączeniu z problemami rodzinnymi, finansowymi i innymi często wpływają na zaburzenia psychosomatyczne i układ odpornościowy.

I jeszcze jedna ciekawostka: kobiety, które starają się łączyć życie rodzinne z rozwojem swojej kariery, mając wyższe stanowisko lub wyższe wynagrodzenie niż ich partner, często nieświadomie realizują schemat nazywaną „neutralizacją odstępstw płciowych”, tzn. aby pokazać swojemu partnerowi, że mu nie zagraża, kobieta bierze na siebie np. o wiele więcej obowiązków domowych lub innych obowiązków niezawodowych, aby tylko zneutralizować swoje poczucie winy i zrekompensować partnerowi swoje „nienaturalne” osiągnięcia zawodowe.

Silny mężczyzna

Mężczyzna z założenia jest silny. Chłopcom od najmłodszych lat wpaja się, co to znaczy być mężczyzną, jak ważna jest odwaga i odpowiedzialność, że u dentysty dzielnie trzeba znosić ból i że chłopaki nie płaczą. Chłopcy bardzo szybko rozumieją hierarchię, ponieważ szacunek do hierarchii wpisany jest w męski genom. I nie chodzi tu o bezwzględne i bezrefleksyjne posłuszeństwo wobec wyższych rangą, lecz o wykorzystanie hierarchii do tego, żeby samemu móc się wykazać, udowodnić sobie i innym swoją wartość, a jak przyjdzie czas – przejąć władzę. Mężczyźni w każdym środowisku potrzebują takiej platformy, aby stać się kimś. Tym kimś nie musi być szef wszystkich szefów – ważne jest być kimś, kogo inni mogą szanować za to, kim jest i jaki jest.

Niemniej powszechnie mówi się dzisiaj o kryzysie męskości, który definiuje się jako rezultat zderzenia tradycyjnego wzorca męskości z nietradycyjnym wzorcem kobiecości, a mówiąc bardziej obrazowo, mężczyźni, którzy postanowili tkwić w przekonaniu, że tylko mężczyzna może być np. głową rodziny (tj. przynosić do domu pieniądze i decydować o tym, ile komu, gdzie, na ile, w jakim czasie itd.) i że tylko taki model dominującego mężczyzny jest dopuszczalny, boleśnie przyjmują informację, że kobiety mogą wiedzieć więcej, lepiej zarabiać i niezależnie podejmować własne decyzje (warto zaznaczyć, że nie wszyscy, ponieważ wielu mężczyzn o mniejszych skłonnościach do dominacji właśnie teraz może sobie pozwolić na to, żeby być sobą, bez konieczności udawania macho i imponowania kolegom swoim despotyzmem).