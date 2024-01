W jaki sposób korzystać z aromaterapii, by przynosiła najlepsze efekty?

W jaki sposób możemy zatem przygotować się do tego, aby móc bezpiecznie korzystać z walorów i dobrodziejstw aromaterapii?

Sugerowałabym przede wszystkim na początku skonsultować się z osobą, która się na tym zna. Taką, która nie tylko dysponuje wiedzą teoretyczną, ale również ma regularny kontakt z aromaterapią w praktyce. Dobiera ona rośliny dostosowane do konkretnych potrzeb danej osoby. Najlepiej zacząć od rdzenia aromaterapii, czyli jednego olejku z każdej grupy roślin. Jeśli ktoś chce zacząć tylko od jednego olejku, to koniecznie od mieszanki. I naprawdę zachęcam do tego, aby jednak nie eksperymentować w tym zakresie na własną rękę. W internecie znajdziemy bardzo wiele materiałów na ten temat, ale radziłabym uważać na publikacje, które nie są poparte praktyką. Dużo z nich, co zaobserwowałam z przykrością, stanowi jedynie kalkę powstałą na zasadzie kopiuj-wklej, bez zweryfikowania przedstawionych treści. Prawdopodobnie wynika to niestety z tego, że u nas społeczeństwo dopiero zaczęło odkrywać tajemnice aromaterapii. Z badań przeprowadzonych kilka lat temu wynikało, że pod względem częstotliwości korzystania z aromaterapii jesteśmy jako Polska na samym końcu w gronie państw europejskich. Liderem była wówczas Bułgaria. Na szczęście nowe badanie przedstawiło bardziej optymistyczne rezultaty. Wynika z nich, że zainteresowanie aromaterapią w Polsce niesamowicie wzrosło, teraz jesteśmy w tym rankingu już na drugim miejscu, tuż za przodującymi Niemcami i Austrią! Co ciekawe, światowym liderem jest z kolei Korea Południowa. Aromaterapia jest również bardzo rozpowszechniona w USA, Australii oraz Wielkiej Brytanii. Zdecydowanie ważne jest również pochodzenie naszych olejków. Bądźmy wyczuleni na źródło ich pochodzenia i dbajmy o to, aby było ono godne zaufania.

A więc to prawda, że popularność aromaterapii znacząco wzrasta. Z jakimi okolicznościami możemy powiązać to zjawisko?

Wzrastające zainteresowanie aromaterapią możemy obserwować mniej więcej od czasów końca pandemii. Tamta sytuacja wymusiła na nas masowe stosowanie m.in. drażniących i silnych środków dezynfekujących. Wszechobecna chemia sprawiła, że przeciążeni jej obecnością w naszym życiu zaczęliśmy szukać alternatywy – i znaleźliśmy ją właśnie w aromaterapii. Aromaterapia rewelacyjnie nadaje się także do wspierania młodzieży, która po okresie pandemicznej izolacji znalazła się niejednokrotnie w złej kondycji psychicznej. Sama widzę, jak doskonale szczypta kadzidła i lawendy działa na moją 4-letnią córkę, gdy wraca z przedszkola nieraz przepełniona trudnymi emocjami. Zamiast burczeć na małą, by się uspokoiła, smaruję się wówczas rozcieńczonym wywarem kadzidła i lawendy, po czym przytulam dziecko, które momentalnie się wycisza. Sama również na tym korzystam, bo przecież trudne emocje córki także na mnie rezonują, a ponadto jako mama mierzę się przecież z wieloma innymi, własnymi stresami. Kiedy mój mąż wraca do domu i czuje zapach kadzidła z lawendą, od razu wie, że burza była blisko! [śmiech]

Domyślam się zatem, że kadzidło jest jedną z pani ulubionych substancji?

Owszem. Ma ono rzeczywiście nieprawdopodobne właściwości. Powstaje z substancji żywicznej i już od czasów biblijnych uważane było za olej święty, którym wolno było posługiwać się jedynie kapłanom albo członkom rodziny królewskiej. Niedawno zresztą obchodziliśmy Święto Trzech Króli, które przypomniało nam znaczenie zarówno niezwykłego daru kadzidła, jak i mirry. Kiedy czuję zapach kadzidła powstałego z krzewu kadzidła, wyobraźnia nasuwa mi obrazy i dźwięki wielbłądzich dzwonków na pustyni oraz śpiewów beduinów. Jest to nieomal mistyczne doznanie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że kadzidło jest stosunkowo drogim olejkiem. Jego cena może dochodzić nawet do kilkuset złotych za 15 mililitrów esencji. Zawsze, gdy stosuję kadzidło, sięgam po nie jak po najcenniejszy dar, pełna wdzięczności i respektu dla tego cudu natury.