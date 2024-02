Szeptuchy z Podlasia. Kim są i jak działają kobiety, które zastępują lekarzy wielu Polakom?

Kora Brylińska zapytana o to, czy też odprawia tego rodzaju rytuały, odpowiada, że każdy, kto pracuje z ludźmi, ma swoje metody i narzędzia. Praca z chlebem, praca z energią, praca z modlitwą – to tylko niektóre ze sposobów działania. W relacjach osób, które miały do czynienia z działalnością szeptuch 30 – 40 lat temu pojawiają się wzmianki o tak oryginalnych praktykach jak przeciąganie niemowlęcia przez kalesony albo pod spódnicą. Te rytuały miały zapewnić mu zdrowie lub sprawić, by przestało nieustannym płaczem niepokoić rodziców.

Szeptuchy z Podlasia — wsparcie, od którego można się uzależnić

Powracając jeszcze na chwilę do porównania usług świadczonych przez szeptuchy do porad lekarskich udzielanych w prywatnych gabinetach: istotną różnicą jest kwestia płatności. Babki nie mają oficjalnego cennika. Osoby, którym pomagają, mogą zapłacić „co łaska”, ale nawet to nie jest regułą. Iwona na przykład odwdzięczyła się Wali za udzieloną pomoc dopiero przy drugiej wizycie. Za pierwszym razem Wiera nie chciała przyjąć pieniędzy. Powiedziała, że mogą się zrewanżować „przy okazji”, przywożąc na przykład coś do jedzenia. Jej życzenie zostało spełnione. Iwona odbyła z córką jeszcze jedną wizytę u Wiery. Nie miały wprawdzie jednoznacznego zalecenia, aby to zrobić, ale po pierwszym spotkaniu czuły się tak dobrze, że chciały utrzymać i przedłużyć ten efekt.

O nich nie można powiedzieć, że były stałymi bywalczyniami u Wali. Osiągnęły cel, który im przyświecał, gdy udawały się tam po raz pierwszy. Problem, z którym trafiły do Wali, znikł. Ich relacja z szeptuchą nie przerodziła się w coś długotrwałego – tak, jak miało to miejsce w przypadku Karoliny.

Lekarka, która większość swojego życia regularnie odwiedzała Walę, 2 lata temu rozpoczęła psychoterapię. Uświadomiła sobie, że jest uzależniona od wizyt u Babci i jej porad. Nie umiała samodzielnie podjąć właściwie żadnej decyzji. Straciła przekonanie o swojej sprawczości. Wierzyła, że to, czego pragnie, może się zadziać tylko wtedy, gdy będzie „zamówione” przez szeptuchę. Nie tylko do niej jeździła, ale także dzwoniła. W niektórych sprawach wsparcie szeptunki przynosiło pożądane efekty. W innych nie. Pojawiły się bardzo skomplikowane, trudne emocje – krok od depresji. Teraz, już po długiej pracy nad sobą, Karolina wie, co jeszcze musi przepracować, żeby panować nad własnym życiem i dobrze się czuć. Przyczyn tego, co stało się jej udziałem, szuka w rodzinie i dzieciństwie. To był dom, w którym o niczym się nie rozmawiało. Komunikacja między członkami rodziny właściwie nie istniała. Nie szukało się rozwiązań problemów i nie omawiało możliwych sposobów działania. Panowało przekonanie o tym, że wszystko, co złe, dzieje się dlatego, że zazdrośni, nieprzychylni ludzie rzucili przekazują swoją złą energię, omiatają złym wzrokiem, rzucają uroki, i że trzeba TO cofnąć. Wciąż podszyta strachem matka - tak nauczona przez swoją mamę - ze wszystkim jechała do babki. Ojciec nie inicjował tych wizyt, ale akceptował je. Dzięki zamawianiu wszystko miało być dobrze, ale nie zawsze tak było. Karolina do dziś nie rozmawiała z rodzicami o tym, jak teraz postrzega to, że od najmłodszych lat wożono ją do Orli. Mówi, że jeszcze nie jest na to czas. Teraz jest z siebie dumna, że – jak informuje – we własnej sprawie ostatnio była u Babci już jakieś 2 lata temu. Z dziećmi jednak niecały rok temu. Chodziło o problemy wychowawcze z córką. Wcześniej prosiła Walę, żeby pomogła jej synowi, kiedy moczył się w nocy w wieku, w którym nie powinno się to już zdarzać.

- Kiedy teraz patrzę wstecz, wiem, że był to bardzo wyraźny symptom uzależnienia – mówi Karolina. – Syn zaczął się moczyć. Szybko zrobiłam badania. Nic nie wykazały, a problem powtórzył się kilka kolejnych nocy z rzędu. Nie spojrzałam w to głębiej. Nie pomyślałam o kwestiach emocjonalnych. Najszybciej jak się dało, pojechałam do Orli. W przekonaniu o tym, że dobrze robię, utwierdziło mnie to, że po wizycie na jakiś czas kłopot zniknął. Teraz nie łączę już tego jednoznacznie z działaniem Babci – przyznaje.

Dodaje też jednak, że zdarza jej się we własnej praktyce lekarskiej zasugerować pacjentowi wizytę u babki. Działa w ten sposób, gdy zastosowanie narzędzi medycyny konwencjonalnej nie przynosi oczekiwanych efektów, a przeprowadzona diagnostyka nie wskazuje źródeł problemów, z którymi mierzy się chory. Karolina zaznacza, że sugestię, by udać się do szeptunki, czyni zawsze bardzo delikatnie. Sonduje, jak pacjent odnosi się do tego typu kwestii i jeśli od razu otrzyma informację, że nie wierzy w to, zamyka temat.