Po kim dziedziczymy grupę krwi i dlaczego warto ją znać? Ekspertka wyjaśnia

Dr Agnieszka Matylda Schlichtinger

Fizyk teoretyczny, biolog, psycholog kliniczny, pedagog, filozof, teolog i kompozytor muzyki poważnej. Absolwentka m. in. Uniwersytetu Wrocławskiego, Nelson Mandela University, Apsley Business School, Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej oraz licznych kursów specjalistycznych i studiów podyplomowych realizowanych na polskich oraz zagranicznych uczelniach, w tym Stanford University, Icahn School of Medicine at Mount Sinai, Duke University, The University of Edinburgh. Jako naukowiec specjalizuje się w badaniach interdyscyplinarnych z pogranicza nauk szczegółowych i humanistycznych, a do najbardziej interesujących ją obszarów badawczych należą metody matematyczne relatywistycznej mechaniki kwantowej i kwantowej teorii pola, teoria kategorii, epigenetyczne i neurobiologiczne czynniki starzenia się organizmów, filozofia umysłu, teologia analityczna oraz neuropsychologia. Jej największymi fascynacjami naukowymi są czas i świadomość. Z Uniwersytetem WSB Merito we Wrocławiu związana jest od 2018 roku. Posiada też doświadczenie jako wykładowca na innych uczelniach, nauczyciel w liceum oraz laborantka w Katedrze i Zakładzie Biofizyki i Neurobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Aktualnie bierze udział w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym zastosowań rachunku fraktalnego w naukach fizycznych, chemicznych, biologicznych i medycznych.