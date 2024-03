Kiszonki nie każdemu wyjdą na zdrowie. Kto powinien na nie uważać?

- Nabiał nasila alergie, powoduje problemy z cerą czy zatrzymywanie wody podskórnej, co z kolei nasila powstawanie i widoczność cellulitu. Kiszonki, nawet dobrej jakości, mogą u wielu osób wywoływać nieprzyjemne dolegliwości trawienne typu: bóle brzucha, wzdęcia czy silne rozwolnienia – mówiła Alicja Janowicz w nagraniu adresowanym do obserwujących.

Biorąc pod uwagę powszechne przekonanie o zbawiennym wpływie kiszonek na zdrowie, jej opinia wydaje niepopularna i, jak można się było spodziewać, wywołała dużo emocji wśród internautów. Szukając odpowiedzi na pytanie, czy kiszonki faktycznie są zdrowe i każdy powinien jej spożywać, warto sięgnąć po ekspercką wiedzę.

Dietetyczka kliniczna mgr Aleksandra Zackiewicz przypomina o dobroczynnym wpływie tych produktów na funkcjonowanie organizmu.

Kiszonki — czy dla każdego są zdrowe?

- Produkty fermentowane zyskują coraz większą popularność ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jako dietetyk kliniczny stale podkreślam zasadność ich wprowadzenia do codziennej diety i regularnego spożywania dla poprawy zdrowia i wzmocnienia organizmu. Kiszonki stanowią źródło dobroczynnych bakterii kwasu mlekowego (LAB) należących do rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium. Wspierają one florę bakteryjną, spełniając funkcję immunoprotekcyjną. Chronią przed patogenami i wzmacniającą odporność. Dodatkowo, zwiększają przyswajalność niektórych witamin oraz składników mineralnych, np. wapnia i żelaza. Jako że są źródłem błonnika, pozwalają uregulować pracę przewodu pokarmowego (np. kwestię wypróżnień) czy przemianę materii. Kiszonki są też bogate w witaminy A, C, E i K — mówi dietetyczka. - Produkty fermentowane mleczne z kolei, tj. kefiry, maślanki czy jogurty naturalne oprócz tego, że również zawierają prozdrowotne mikrooorganizmy, są źródłem wapnia, magnezu, witamin D i K oraz bioaktywnych peptydów, bioaktywnych lipidów, w tym fosfolipidów CLA, które obniżają ryzyko rozwoju chorób krążeniowo-sercowych, cukrzycy oraz korzystnie modelują stężenie cholesterolu. Wpływają także korzystnie na układ nerwowy, gdyż są źródłem witamin z grupy B tj. B2 i B12 – istotnych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu. Biorąc pod uwagę wszystkie te właściwości produktów fermentowanych, zalecam, aby dostarczać je w codziennej diecie i nie ograniczać ich, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych – tłumaczy specjalistka.