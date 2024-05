Światowy Dzień Astmy. Ekspert: Nie warto czekać z wizytą u lekarza

Astma może występować również na tle genetycznym. Czy istnieją sposoby, by ograniczyć zmniejszenia ryzyka zachorowania warunkowanego w ten sposób?

To prawda. Dziedziczność astmy podejrzewano już w XVII wieku w Holandii, a dzisiaj wiemy na pewno, że obciążenie genetyczne jednego z rodziców sprawia, iż dziecko ryzyko zachorowania dziecka wynosi 50 proc. Jeśli jest ich dwoje, wtedy to ryzyko wzrasta do ponad 70 proc. Pamiętajmy jednak, że nigdy nie dziedziczymy choroby, a jedynie skłonność do jej ewentualnego wystąpienia. Na szczęście istnieją sposoby, w jakie możemy pomóc dziecku uniknąć tego problemu. To tzw. prewencja pierwotna, a więc takiej, którą można stosować przed zachorowaniem. Ważne jest, aby kobiety w ciąży bezwzględnie zrezygnowały z tytoniu. Palenie może powodować pogorszenie parametrów płuc u dziecka, a to z kolei może przyczynić się do większej podatności malucha na schorzenia układu oddechowego. Nie należy też lekceważyć znaczenia mikrobioty (mikroflory) jelitowej. Kontakt z mikrobiotą matki wzmacnia układ immunologiczny dziecka, a dochodzi do niego podczas porodu naturalnego. Tymczasem coraz więcej porodów odbywa się metodą cesarskiego cięcia i nie zawsze taki wybór ma uzasadnienie medyczne. Warto również zadbać o dietę w trakcie ciąży. Jeśli ciężarna spożywa np. duże ilości orzeszków ziemnych, to prawdopodobieństwo że dziecko będzie na nie uczulone, jest mniejsze. Pomóc może również suplementacja witaminy D. Dziecko będzie także mniej narażone na uleganie alergiom, jeśli nie będzie izolowane. Przebywanie z rodzeństwem lub rówieśnikami w żłobku czy przedszkolu doprowadza do wzmocnienia układu odpornościowego. Należy też pamiętać o regularnych szczepieniach. Mniejsze ryzyko zachorowania zauważa się u mieszkańców wsi — ludzi oddychających czystszym powietrzem.

Jeżeli jednak mimo wszystko zachoruje się na astmę, jak należy łagodzić jej przykre objawy?

Wtedy nadchodzi czas na prewencję drugorzędną, czyli radzenie sobie z chorobą, która już się pojawiła. Oczywiście podstawą będzie w takim przypadku kontakt z lekarzem, który dobierze właściwe leki. Obecnie istnieją bardzo skuteczne, nowoczesne terapie. Pacjent może wspierać pracę lekarza, śledząc np. serwisy alergologiczne i zyskując informacje, kiedy i w jakim natężeniu np. nastąpi pylenie konkretnej rośliny, która wywołuje reakcję alergiczną. Optymistyczne jest również to, że astmę można rozpoznawać i leczyć - należy tylko pamiętać o kontakcie ze specjalistami.