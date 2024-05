Szepty z brzucha rodem. Żaneta Geltz podpowiada, co jeść, żeby lepiej i dłużej żyć

Aby dania były zdrowe, należy chociażby nie rozgotowywać warzyw. Wtedy dają o wiele większą ilość witamin oraz moczyć strączki co najmniej dobę przed gotowaniem, aby pozbawić je naturalnych substancji antyodżywczych, czyli lektyn, i dbać o to, by talerze były przede wszystkim roślinne, a białko zwierzęce stanowiło niewielki dodatek. Warto też unikać słodkich owoców, słodkich soków czy kompotów. Postawić na tłuszcze roślinne w postaci oliwy, oleju lnianego, z pestek dyni, z czarnuszki, z ostropestu albo ziarenek roślin oleistych i oduczyć się w tym samym czasie dodawania majonezu czy ketchupu do każdej potrawy. Już samo to naprawdę przybliży do zdrowia, nie pozbawiając smaku. Ale tu uwaga: z tłuszczami trzeba uważać, bo często tłuszcze roślinne mogą być toksyczne i trzeba pozyskać nieco więcej wiedzy na ten temat.

Jak powinna wyglądać zdrowa kompozycja talerza?

Połowa talerza to warzywa z odrobiną owoców, najlepiej jagodowych – cierpkich, za to bogatych w antyoksydanty, polifenole, różnokolorowych. Codziennie innych, najlepiej w kolorze tęczy. Druga połowa talerza to znowu rośliny - ćwierć talerza to białka roślinne z tłuszczami roślinnymi, z dodatkiem ziół, kminku, majeranku, tymianku, a druga ćwierć to węglowodany najwyższej klasy (dziki, czerwony ryż, orkisz, płaskurka, samopsza, komosa ryżowa, amarantus, jaglanka, gryka, ziemniak) w towarzystwie cebuli, czosnku, selera naciowego itd. Osoby, które chcą spożywać produkty zwierzęce, powinny pamiętać, że jedzenie mięsa bez surowych warzyw jest wysoce niekorzystne dla zdrowia. Białka zwierzęce dwa – trzy razy w tygodniu z przewagą ryb i owoców morza z uwagi na korzystne kwasy Omega-3. Taki talerz uzdrawia, poprawia nastrój.

