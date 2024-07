Prawodawcy idą na wojnę z pigułką gwałtu. Nowe przepisy rozwiążą problem?

Mając jeszcze świadomość, że być może padło się ofiarą pigułki gwałtu, należy natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 112, powiadomić najbliższych czy też obsługę lokalu, w którym została podana substancja odurzająca.

Chcąc z kolei zapobiec takiemu negatywnemu scenariuszowi, należy zastosować się do kilku prostych zasad: nie spuszczać z oczu napojów, które się spożywa, żądać, by barman otwierał butelkę przy kliencie, nie pić drinka, którego postawiła i przyniosła nieznana osoba i nie wymieniać się napojami.

- Zasada jest prosta – mówi w rozmowie z nami mówi w rozmowie z nami Janina Sabat. - Dziewczyny nie powinny wychodzić do klubu same, ale z koleżanką, koleżankami, jeśli odchodzą od stolika, to przynajmniej jedna osoba zawsze przy stoliku zostaje. Właśnie po to, żeby mieć baczenie na pozostawione napoje. Jeżeli jakiś mężczyzna chce postawić kobiecie drinka, to musi go podać przy nas kelner, który bierze na siebie odpowiedzialność. Jeżeli wychodzimy do klubu we troje, to we troje wracamy – radzi psycholożka i seksuolożka.

Ofiara pozostaje ofiarą?

Gwałty dokonywane na ofiarach pigułki gwałtu, z punktu widzenia policji, to przestępstwa zaliczane do tzw. trudnych przypadków. Pigułkę gwałtu można bowiem wykryć we krwi do ok. 8 godzin, a w moczu do ok. 12 godzin od spożycia. Ze względu na to, że osoba poddana działaniu tych substancji jest całkowicie bezwolna, często na jej ciele brak jest jakichkolwiek śladów przemocy fizycznej. Teoretycznie trudno zatem udowodnić, że doszło do gwałtu czy kradzieży.

Do tego dochodzi trudne do pokonania poczucie wstydu, a nawet lęk przed wystawieniem się osąd opinii publicznej.

- To, że kobieta nie zgłasza popełnienia przestępstwa, często wynika z tego, że może nie mieć absolutnej pewności, że doszło do kontaktu seksualnego — tym bardziej, że są różne formy nadużycia seksualnego. Może nie do końca wiedzieć, kto był sprawcą – mówi Janina Sabat, psycholożka sądowa. – Istnieje też obawa przed wtórną wiktymizacją, czyli sytuacją, kiedy mówi się, że ofiara przestępstwa seksualnego była sama sobie winna — tłumaczy.