Kobiety z różnych krajów "różnie chorują" na raka piersi. Wiedza o tym jest ważna

W ostatnim czasie uruchomili państwo — we współpracy z Fundacją Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej — cykl webinariów (dostępnych pod tym adresem), w których pani profesor rozmawia z kolegami po fachu z różnych krajów. Co było inspiracją do tego działania?

Kiedyś chciałam studiować języki obce, wybrałam medycynę. Aby to połączyć, po zakończeniu studiów stworzyłam projekt naukowy „Kobiecość i zdrowie piersi na czterech kontynentach”. Kształciłam się w zakresie chirurgii piersi w Europie, Azji, Ameryce Północnej i Południowej. Obecne webinary to kontynuacja tego projektu. Chcę przywozić najnowsze osiągnięcia onkologii ze świata do Polski, a jednocześnie być dobrą ambasadorką polskiej chirurgii na forum międzynarodowym.

Z jakich krajów pochodzą eksperci, którzy biorą udział w projekcie? Ilu ich będzie? Dlaczego akurat te kraje, a nie inne?

Do tej pory przygotowaliśmy trzy webinary z moimi koleżankami i kolegami z Buenos Aires (Argentyna), Teheranu (Iran) oraz Rzymu (Włochy). Ameryka Południowa — to kontynent, na którym uczyłam się chirurgii rekonstrukcyjnej i onkoplastycznej, a tango argentyńskie, samba, kobiecość i afirmacja życia wydają się być doskonałym uzupełnieniem tych procedur. Z kolegą chirurgiem z Argentyny rozmawiamy o precyzyjnych zabiegach operacyjnych, pozwalających częściowo zachować lub odzyskać czucie w wyniosłości piersiowej po leczeniu onkologicznym oraz jak można wykorzystać tańce latynoskie w procesie rehabilitacji po trudnej terapii.

Z koleżanką chirurg z Iranu rozmawiałyśmy o pozornie sprzecznych aspektach fizyczności: zakrywaniu włosów chustą i wzroście popularności operacji estetycznych piersi u pań w tym kraju.

Włochy to kolebka zabiegów oszczędzających pierś - standardu leczenia u chorych na wczesnego raka piersi. Z koleżankami chirurgami z Rzymu postanowiłyśmy zaprojektować zabiegi operacyjne dla pań o różnej budowie klatki piersiowej na podstawie scen z ikonicznych włoskich filmów: dla księżniczki Anny z Rzymskich Wakacji oraz Sylvii z La Dolce Vita. Dyskutowałyśmy też o prozdrowotnym śródziemnomorskim stylu życia.