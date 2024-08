Siedzący tryb życia gorszy od nałogów? Eksperci alarmują

Czytaj więcej Rozwój Idąc na urlop, w autoresponderze lepiej nie pisać o ograniczonym kontakcie. Dlaczego? Przerwanie obowiązków służbowych przed wakacjami nie zawsze jest możliwe z dnia na dzień. Jak skutecznie przygotować się do urlopu, aby odpoczynek był udany, a zadania właściwie rozdystrybuowane? Praktyczne rady od specjalistki HR.

Przerwy i ergonomia miejsca pracy

W przypadku pracy zdalnej należy zadbać nie tylko o odpowiednią ilość przerw w trakcie wykonywania obowiązków, ale i o ergonomię miejsca przeznaczonego na domowe biuro. – Takie czynniki jak ustawienie ekranu, dobór światła w pomieszczeniu, odpowiednia pozycja do wykonywania pracy, nie tylko zwiększą naszą efektywność, ale co ważniejsze w pewnym stopniu zredukują skutki pracy przed ekranem. Idealnym rozwiązaniem byłyby aktywne przerwy co 15 minut. Zachęcam do ustawienia sobie budzika i wykonywania prostego zestawu ćwiczeń, na przykład rozciągających lub wzmacniających – zaleca dr Ziemba.

Jeśli jednak charakter i intensywność wykonywanej pracy uniemożliwiają wykonywanie regularnych przerw przeznaczonych na zalecane przez eksperta ćwiczenia, warto wdrożyć aktywność fizyczną w codzienne czynności, świadomie ją planując i dokonując wyborów, które pozwolą na podjęcie wysiłku przy realizacji innych zadań. – Najczęstszą przyczyną rezygnacji z aktywności fizycznej jest brak czasu. Prostym rozwiązaniem do wdrożenia od zaraz i każdego dnia jest dokładanie aktywności fizycznej w codzienności. Wprowadzajmy w ciągu tygodnia dodatkowo codziennie co najmniej 60-minutowe aktywności fizyczne o średniej do wyższej intensywności. Planujmy ten czas tak, żeby nic nam go nie zaburzyło. Zamiast pokonywać niewielkie dystanse samochodem, wybierzmy rower lub po prostu pójdźmy piechotą. Wysiądźmy na wcześniejszym przystanku i przejdźmy dalszy dystans. Rezygnujmy z windy i wchodźmy po schodach. Gdy nasze dziecko bawi się na placu zabaw, zamiast przeglądać media społecznościowe zróbmy sobie trening na świeżym powietrzu. Oglądając ulubiony serial połączmy tę czynność z ćwiczeniami w domu. To tylko złudzenie, że organizm jest zbyt zmęczony po pracy na aktywność fizyczną. Organizm potrzebuje tej aktywności do prawidłowego funkcjonowania i „podziękuje nam” z czasem wyższą sprawnością ogólną i lepszym zdrowiem – zachęca rozmówca.





Stworzeni do ruchu

W jednym z popularnych w Stanach Zjednoczonych podcastów poświęconych dbałości o zdrowie, „The Mel Robbins Podcast”, zaproszona do studia Dr. Aditi Nerurkar, autorka publikacji i książek na temat chorób cywilizacyjnych, prowadząca na Uniwersytecie Harvard przedmiot Global Health and Social Medicine, przedstawia niepokojące dane na temat skutków siedzącego trybu życia. – Cukrzyca i choroby serca znajdują się na początku tej listy. Stres, wypalenie, obawa przed kontaktami społecznymi i wynikająca z tych czynników samotność to kolejne niepokojące skutki, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę. Nasze ciała zostały stworzone do ruchu. Nie trzeba być Olimpijczykiem, aby dostarczyć organizmowi niezbędnej dawki wysiłku każdego dnia, ale z pewnością odrobina aktywności, nawet pomiędzy serią telekonferencji w trakcie pracy zdalnej, jest niezbędna. Wstań, rozciągnij całe ciało, wykonaj kilka ćwiczeń. Ludzki organizm nie został skonstruowany do tego, by spędzać całe dnie w pozycji siedzącej – dodaje autorka książki „The 5 Resets: Rewire Your Brain and Body for Less Stress and More Resilience” w cytowanej rozmowie.

Mając na uwadze dobroczynny wpływ wysiłku oraz aktywności fizycznej na organizm, warto wybrać ćwiczenia dostosowane do indywidualnych predyspozycji danej osoby. – Wachlarz możliwości jest gigantyczny, dostęp do obiektów i pomocy profesjonalistów jeszcze bardziej pomaga w znalezieniu tych atrakcji, które będą nam dawały najwięcej radości. Planujmy rodzinną aktywność w weekendy. To od nas zależy, czy nasze dzieci będą sprawne w przyszłości i czy chętnie oderwą wzrok od ekranów – zauważa dr Mateusz Ziemba.