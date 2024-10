Najważniejsze dla efektywności treningu są pierwsze minuty. Nowe ustalenia badaczy

Eksperci są zgodni co do tego, że każda aktywność fizyczna ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Najnowsze badanie udowadnia jednak, że wykonywanie mitycznych 10 tysięcy kroków dziennie lub zmuszanie się do długotrwałych ćwiczeń to nie jedyne sposoby na zapewnienie sobie dobrej formy.