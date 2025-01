Screenagers: nastolatki przed ekranem. Jak aktywność online wpływa na ich zdrowie?

Jakie strony internetowe czy aplikacje mobilne są dla młodych ludzi najbardziej atrakcyjne w wirtualnym świecie?

Z raportów statycznych wynika, że najczęściej pobieranymi aplikacjami były: Instagram, Facebook, TikTok oraz WhatsApp; Duża popularnością cieszy się także aplikacja CupCut, umożliwiająca edycję filmów, jak zakładam, wrzucanych na wymienione platformy. Z kolei najczęściej odwiedzaną stroną przez młode osoby niezmiennie pozostaje YouTube.



Czy powinny istnieć lub istnieją ograniczenia co do ilości czasu spędzanego przed ekranami urządzeń mobilnych na dobę?

Trudno jednoznacznie wskazać, ile czasu można spędzić przed ekranem urządzenia mobilnego. Bardziej istotne wydaje się to, co przykuwa naszą uwagę i jakie wywołuje w nas emocje. Przykładowo: możemy spędzić cały dzień szukając ciekawostek na interesujący nas temat lub oglądać, co pokazują na temat swojego życia inni – tu wniosek na temat korzyści i szkodliwości nasuwa się sam. Z kolei Jonathan Haidt, psycholog społeczny, sugeruje ograniczenie, a nawet zakaz, używania urządzeń mobilnych przed 14. rokiem życiem. Zwraca też uwagę na szkodliwy wpływ treści w mediach społecznościowych i zaleca, by były dostępne one dla użytkowników powyżej 16. roku życia. Według Haidta korzystanie z mediów społecznościowych przyczynia się do pogarszania stanu zdrowia psychicznego nastolatków. Na potwierdzenie swoich tez przytacza dane z raportów US National Survey on Drug Use and Health wskazujące, że od 2010 roku dający się zbadać poziom lęku u dorastających chłopców wzrósł o 160 proc., a u dziewcząt o 145 proc. Dodatkowo, badanie przeprowadzone w 2018 roku na 14-latkach wykazało, że dziewczęta, które spędzają pięć lub więcej godzin dziennie w sieciach społecznościowych, są trzy razy bardziej narażone na depresję niż nastolatki, które prawie ich nie używają.

