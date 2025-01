Ile kroków dziennie trzeba robić, żeby być zdrowym? Zasada 10 tys. przestaje obowiązywać

W związku z tym badacze podkreślają, że kluczowe jest znalezienie balansu i dostosowanie ruchu do własnych potrzeb oraz możliwości. Regularna aktywność fizyczna poprawia kondycję układu krążenia, wzmacnia mięśnie, redukuje stres i poprawia nastrój. Co więcej, zmniejsza ryzyko chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2 czy nadciśnienie. W jednym z badań, przeprowadzonym przez naukowców z Northwestern University i opublikowanym w JAMA Network Open, wykazano, że robienie co najmniej 7 000 kroków dziennie zmniejsza ryzyko śmierci o 50-70 proc. w porównaniu z osobami wykonującymi mniej niż 4 000 kroków.

Ruch to radość, nie matematyka

10 000 kroków to nie magiczna liczba, a symbol aktywności. Nie trzeba obsesyjnie śledzić licznika kroków – najważniejsze jest, by unikać długotrwałego bezruchu i znaleźć własny, przyjemny sposób na codzienną dawkę ruchu. Może to być spacer z psem, przejażdżka rowerowa czy nawet taniec w kuchni. Zdrowie to nie tylko liczby, ale przede wszystkim dobre samopoczucie i radość z ruchu.

Praca biurowa, długie dojazdy i cyfrowe rozrywki sprawiają, że coraz częściej wybieramy wygodę zamiast ruchu. Eksperci podkreślają, że kluczem do poprawy sytuacji są nie tylko indywidualne decyzje, ale także zmiany systemowe – infrastruktura sprzyjająca aktywności, edukacja zdrowotna i promowanie ruchu jako integralnej części życia.

Nie chodzi o narzucanie sobie rygorystycznych norm, ale o odnalezienie własnej formy ruchu, która sprawia przyjemność i jest możliwa do utrzymania na dłuższą metę. Bo w końcu zdrowy tryb życia to nie jednorazowe działanie, a codzienna praktyka.

