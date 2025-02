"Dyspepsja to jeden z najczęściej bagatelizowanych objawów chorób jelit". Co to takiego?

Jeśli by wziąć pod uwagę ogólny styl życia Polaków, to czy predysponuje on nas do cieszenia się zdrowiem jelit – czy wręcz przeciwnie?

Niestety, nie mieszkamy w „Błękitnych Strefach”, gdzie styl życia jest radosny i zrównoważony. Polacy żyją w szybkim tempie, często koncentrują się na osiąganiu sukcesu i są narażeni na ogromny stres. Nie zwracamy uwagi na to, co i jak jemy – spożywamy posiłki w pośpiechu, spędzamy zbyt wiele czasu przed komputerem, za mało śpimy, a stres próbujemy rozładować nadmiernym piciem alkoholu lub oglądaniem telewizji. Jeśli uprawiamy sport, często robimy to w sposób ekstremalny, zamiast zadbać o regularną, umiarkowaną aktywność fizyczną. Nie radzimy sobie ze stresem w sposób świadomy i rzadko wybieramy zdrową żywność, kierując się przemyślanymi decyzjami.

Co najbardziej szkodzi jelitom – z tego, co jemy, jak żyjemy? Poproszę o kilka przykładów.

Podjadanie między posiłkami zaburza perystaltykę jelit i rozregulowuje proces przesuwania się pokarmu przez przewód pokarmowy. Siedzący tryb życia negatywnie wpływa na pracę nerwu błędnego, który unerwia nasze trzewia, a brak regularnej aktywności fizycznej dodatkowo pogarsza sytuację. Ciągły stres, wywołujący nadmierne wyrzuty kortyzolu, poważnie zaburza funkcjonowanie organizmu. Do tego dochodzą nałogi – palenie papierosów, w tym elektronicznych, jest wyjątkowo szkodliwe, a picie alkoholu niszczy śluzówkę jelit i obciąża wątrobę.

Jakie objawy chorobowe, dysfunkcyjne w organizmie powinny skłonić człowieka do przyjrzenia się stanowi swoich jelit?

Dyspepsja, czyli zespół objawów pojawiających się po posiłku, takich jak uczucie ucisku lub ból brzucha, wzdęcia czy zgaga, jest częstym problemem. Bardzo ważnym, choć często lekceważonym objawem, są zaparcia, które nierzadko występują naprzemiennie z biegunkami. Niektórzy z moich pacjentów dosłownie obawiali się wychodzić z domu, aby uniknąć potencjalnie trudnych sytuacji związanych z tymi dolegliwościami.