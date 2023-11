Z nowego badania SMSAPI, platformy do masowej wysyłki wiadomość SMS i MMS, wynika, że podawana w wypadku promocji najniższa cena z ostatnich 30 dni stała się bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o zakupie. Prawie 70 proc. konsumentów zrezygnowało z kupna produktu, gdy okazywało się, że aktualna cena jest wyższa od najniższej z ostatnich 30 dni.

61 proc. badanych zadeklarowało, że skorzysta z tegorocznych przecen z okazji Black Friday - rok wcześniej było to 56 proc. Dodatkowo kolejne 31 proc. uzależnia decyzję od tego, jak korzystne będą to oferty. W weryfikacji promocji pomaga konsumentom dyrektywa Omnibus. Jej przepisy wprowadzono w Polsce z początkiem tego roku. Zgodnie z wymogami nałożonymi na sprzedawców przez nowe regulacje, mają oni obowiązek informować o najniższej cenie produktu, w której był on dostępny 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

"Trzecia cena" rządzi popytem

- W tym roku wiele firm badało świadomość polskich konsumentów na temat dyrektywy Omnibus i okazuje się, że od początku była ona wysoka - mówi Maja Wiśniewska, szefowa działu marketingu w SMSAPI. - To zapewne efekt dużego szumu medialnego wokół tego tematu w poprzednim roku. Wyniki naszego badania z końcówki października tego roku pokazują, że nowe przepisy rzeczywiście wpływają na decyzje zakupowe klientów. I to w skali znacznie większej, niż się spodziewaliśmy. - Początkowo realizacja dodatkowych obowiązków informacyjnych, jakie nałożyła na sklepy dyrektywa, mogła być problematyczna ze względów technicznych oraz samej interpretacji nowych przepisów. Jednak te kilka miesięcy praktyki, a także opublikowanie dodatkowych wyjaśnień przez UOKiK sprawiły, że obecnie nie stanowi to już dla nich takiego wyzwania. I w gruncie rzeczy jest dla biznesu korzystna, bo zwiększa zaufanie klientów. Być może wprowadzenie dyrektywy spowoduje, że znikną określenia "Fake Friday" czy "Black Friday w Polsce nie istnieje”.

Maja Wiśniewska zwraca też uwagę, że choć przeceny na Black Friday w Polsce nigdy nie osiągały takiej skali jak w Stanach Zjednoczonych, to jednak stale cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.