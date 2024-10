Lepsze wykształcenie kobiet nie idzie w parze z wyższymi zarobkami. Wyniki raportu

„Education at a Glance” to kompleksowy raport, w którym przedstawiane są szczegółowe statystyki dotyczące systemów oświaty w poszczególnych krajach członkowskich i partnerskich OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Hasłem przewodnim jego tegorocznej edycji jest równość w edukacji. Raport ten wskazuje, jak poziom wykształcenia wpływa na funkcjonowanie ludzi na rynku pracy, uwzględniając takie czynniki jak płeć, kraj pochodzenia i zamieszkania oraz status społeczno-ekonomiczny.

Od przedszkola do uczelni wyższych

W krajach członkowskich OECD i krajach partnerskich występują niewielkie różnice w udziale chłopców i dziewcząt w edukacji przed rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej. Największą lukę zaobserwować można w Republice Południowej Afryki. Tam 70 proc. chłopców jest zapisanych do przedszkola, podczas gdy wśród dziewcząt jest to 57 proc. Różnice, choć mniejsze, są też zauważalne w Brazylii i Indonezji. W tych miejscach na świecie odsetek chłopców uczęszczających do przedszkola jest wyższy niż odsetek dziewcząt o co najmniej 4 punkty procentowe.

Różnice w liczbie kobiet i mężczyzn z wykształceniem zawodowym są wyraźnie widoczne w krajach OECD. Włochy, Nowa Zelandia, Norwegia i Polska to przykłady państw, w których odsetek mężczyzn w wieku 15-24 lata uczęszczających do szkół zawodowych jest wyższy niż odsetek kobiet w tej samej grupie wiekowej o co najmniej 8 punktów procentowych.

W niemal wszystkich krajach OECD oraz krajach partnerskich liczba kobiet zapisanych na studia jest większa niż liczba mężczyzn kształcących się na tym poziomie. Luki płciowe we wskaźnikach ogólnego uczestnictwa w edukacji wyższej są bliskie równości jedynie w Indiach, Japonii, Turcji i Luksemburgu.

Dzieci poza systemem edukacji

Jednym ze sposobów pomiaru partycypacji uczniów w edukacji jest wskaźnik liczby dzieci nieuczęszczających do szkoły. Określa się go przez podanie procentu dzieci w oficjalnym wieku szkolnym dla danego poziomu edukacji, które nie są zapisane do szkoły. W większości krajów OECD odsetek chłopców w wieku odpowiednim do uczęszczania do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy jednak nie chodzą do szkoły, jest wyższy niż odsetek dziewcząt. W Chorwacji i RPA chłopcy są co najmniej trzy razy bardziej skłonni do porzucenia nauki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej niż dziewczęta.