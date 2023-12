Reprezentuje ofiary masowych okrucieństw, w tym ludobójstwa i przemocy seksualnej, a także reprezentuje grupę irackich ofiar ze społeczności jezydzkiej domagających się odpowiedzialności za ludobójstwo i inne zbrodnie popełnione przez ISIS, w tym laureatkę Pokojowej Nagrody Nobla Nadię Murad. Jest adwokatką jezydów w sprawie, w której zarzuca się współudział francuskiej firmy Lafarge w zbrodniach przeciwko ludzkości. W 2021 r. była obrońcą ofiar w pierwszej sprawie, w której członek ISIS został skazany za ludobójstwo i skazany na dożywocie.

Amal Clooney regularnie reprezentuje prześladowanych dziennikarzy, a obecnie kieruje międzynarodowym zespołem doradców działających na rzecz filipińskiej dziennikarki i dyrektor generalnej filipińskiego serwisu informacyjnego Rappler, Marii Ressy. Ressie, również uhonorowanej Pokojową Nagrodą Nobla, postawiono szereg zarzutów, które mogą skutkować karą około 100 lat więzienia. Clooney była też obrończynią dwóch dziennikarzy agencji Reuters z Birmy. Wa Lone i Kyaw Soe Oo zostali skazani przez rząd na siedem lat więzienia za doniesienia o zbrodniach popełnionych przez siły birmańskie przeciwko Rohingom. Wypuszczono ich na wolność w maju 2019 r.

Uczy też nowe pokolenia prawników. Jest gościnnym wykładowcą i członkiem Instytutu Praw Człowieka w Columbia Law School, prowadziła także wykłady dla studentów międzynarodowego prawa karnego w SOAS School of Law w Londynie, The New School w Nowym Jorku, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego i Uniwersytecie Północnej Karoliny w Chapel Hill.

„Moje imię oznacza po arabsku ‘nadzieja’ i urodziłam się, gdy w Libanie trwała wojna”

Amal Alamuddin urodziła się w Bejrucie. Nadano jej imię znaczące w języku arabskim nadzieję, bo w jej ojczyźnie trwała wówczas wojna domowa. Ma troje rodzeństwa: siostrę Talę i dwóch przyrodnich braci z pierwszego małżeństwa ojca. Wraz z rodziną wyjechali do Wielkiej Brytanii, kiedy miała dwa lata. Osiedlili się w angielskiej wsi Gerrards Cross w hrabstwie Buckinghamshire.

Jej matka Baria urodziła się w rodzinie muzułmanów sunnickich w Trypolisie w północnym Libanie. Była dziennikarką polityczną i korespondentką zagraniczną gazety „Al-Hayat” z Arabii Saudyjskiej. Jest założycielką firmy public relations International Communication Experts. Ojciec, Ramzi Alamuddin, jest libańskim druzem z wioski Baakline, należącej do dynastii Alam al-Din. Uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie i wrócił do Libanu w 1991 r., po zakończeniu wojny. Małżeństwo Amal z Georgem Clooneyem mogło dojść do skutku dzięki temu, że kobieta pochodzi z rodziny muzułmańskiej o niezbyt surowych zasadach religijnych.