Vanessa Redgrave nagrodzona Europejską Nagrodą Filmową za całokształt twórczości: "Bardzo chcę żyć"

– Ale ja chciałam, tak jak on, występować w sztukach Szekspira – opowiadała mi kiedyś w wywiadzie Vanessa Redgrave. – A poza tym ekscytujące było to, że mogliśmy pracować razem. Ja na przykład zawsze czułam się znakomicie na scenie z moim rodzeństwem, z przyjemnością grałam też z moimi córkami. W tej pracy ludzie bardzo wiele się o sobie dowiadują, w drobnych scenicznych gestach odkrywają duszę.

Uczyła się zawodu w londyńskiej Central School of Speech and Drama, a po dyplomie dołączyła do Royal Shakespeare Company, gdzie w 1961 roku zyskała świetne recenzje, grając Rosalindę w „Jak wam się podoba”. W latach sześćdziesiątych zdobyła renomę jako aktorka teatralna, sprawdzająca się zarówno w tragediach jak i komediach Szekspira.

Jednak żywiołem Redgrave stało się kino. Wystąpiła w ponad 140 filmach. Jej kariera wybuchła w obrazie „Morgan: przypadek do leczenia” (1966) Karela Reisza. Zdobyła wówczas nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Cannes, była nominowana do nagrody BAFTA i Oscara. A niedługo później wróciła na Lazurowe Wybrzeże jako tajemnicza kobieta z „Powiększenia” Michelangelo Antonioniego.

Potem stworzyła wiele kolejnych znaczących kreacji w filmach, m.in. w „Morgan!”, „Szarży lekkiej brygady”, „Diabłach”, „Isadorze”, „Marii, królowej Szkocji”, „Julii”, „Jankesach”, „Bostończykach”, „Morderstwie w Orient Expressie”, „The Ballad of the Sad Cafe”, „Powrocie do Howards End”, „Wall of Silence”, „Małej Odessie”, „Mission: Impossible”, „Craddle Will Rock”.

– Miałam szczęście, bo udało mi się w kinie pracować ze wspaniałymi ludźmi, takimi jak mój mąż Tony Richardson, jak Michelangelo Antonioni, Fred Zinneman, John Schlesinger, Stephen Frears czy James Ivory – twierdzi.