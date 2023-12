Reese Witherspoon – blondynka, która zarabia miliony na filmach nie tylko jako aktorka

Od nastoletniej aktorki, przez gwiazdę Hollywood, po producentkę hitów kinowych i seriali platform streamingowych – kariera Reese Witherspoon nieustająco pełna jest nowych wyzwań. Laureatka Oscara i wielu innych nagród, kilka razy znalazła się w rankingach 100 najpotężniejszych ludzi świata. W 2021 roku była najlepiej zarabiającą aktorką świata według magazynu "Forbes", a w 2023 - jedną z najbogatszych kobiet Ameryki, z majątkiem szacowanym na 440 milionów dolarów.

W świetle fleszy od najmłodszych lat

Reese Witherspoon (właśc. Laura Jeanne Reese Witherspoon) była nastolatką, kiedy zadebiutowała w 1991 roku w filmie „Człowiek z księżyca”. Została rozpoznawalna pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy pojawiła się w „Wyborach” i „Szkole uwodzenia”. Świat oszalał na jej punkcie, kiedy pojawiła się jako przebojowa Elle Woods w komedii „Legalna blondynka” w 2001 roku i jej kontynuacji dwa lata później. Zdobyła Oscara dla najlepszej aktorki za rolę June Carter Cash w musicalu biograficznym „Spacer po linie” (2005). Później nastąpiły nieco chudsze lata, jej jedyny sukces kasowy stanowił wtedy dramat „Woda dla słoni” (2011). Powróciła na szczyt jako producentka i odtwórczyni roli Cheryl Strayed w dramacie „Dzika droga” w 2014 roku, za który otrzymała drugą nominację do Oscara dla najlepszej aktorki. Od ponad dekady produkuje jedne z najbardziej popularnych filmów i programów telewizyjnych XXI wieku. Często adaptuje książki, które są równie wciągające w formie filmu czy serialu. Dziennikarze podkreślają, że ma oko do świetnych historii i umiejętność opowiadania ich w interesujący sposób.

„Co by się stało, gdybyśmy wszyscy byli na tyle odważni, aby uwierzyć we własne możliwości? Myślę, że świat by się zmienił”

Z tymi książkami to nie przypadek. Reese Witherspoon w 2017 roku zbudowała odnoszący sukcesy klub książki „Reese's Book Club”, który może się poszczycić ponad trzema milionami członków. Co miesiąc bizneswoman poleca im pozycje z silnymi postaciami kobiecymi. Przed wydaniem rekomendacji negocjuje z autorami prawa do potencjalnych adaptacji. Jej polecenia prowadzą do wzrostu sprzedaży książek, z korzyścią zarówno dla autorów, jak i producentki. Ten model biznesowy doprowadził do założenia firmy producenckiej. Reese Witherspoon proponuje hity platformom streamingowym, jak Netflix czy Apple TV. One płacą za produkcję, a w zamian dostają prawa licencyjne do programu, dzięki czemu mogą sprzedawać do niego dostępy swoim abonentom. Następnie Witherspoon produkuje program, osiąga zysk i ponownie inwestuje w inne programy i filmy. Jedne z jej największych sukcesów to między innymi animowana komedia muzyczna „Sing”, w której Reese Witherspoon udzieliła swojego głosu śwince Rosicie, a która stała się jej największym komercyjnym sukcesem - pierwszym z jej filmów, który zarobił ponad 200 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych i 600 milionów dolarów na całym świecie. W tym samym roku Witherspoon rozpoczęła zdjęcia do projektu telewizyjnego adaptacji miniserialu bestsellera Liane Moriarty „Wielkie kłamstewka”.

Kilka razy zmieniała wspólników, by w 2021 roku sprzedać swoją firmę producencką Hello Sunshine spółce Candle Media, wspieranej przez prywatny fundusz Blackstone Group Inc. za zadeklarowaną kwotę 900 milionów dolarów. Zachowała w niej jednak 18 proc. udziałów. „Założyłam tę firmę, aby zmienić sposób, w jaki postrzegane są wszystkie kobiety w mediach” – powiedziała w oświadczeniu towarzyszącym transakcji. - „Dzisiaj robimy ogromny krok naprzód, współpracując z Blackstone, co umożliwi nam opowiadanie jeszcze bardziej zabawnych, wpływowych i pouczających historii o życiu kobiet na całym świecie”.