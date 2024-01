Camille Vasquez. Prawniczka, która uwierzyła w Johnny'ego Deppa

Mimo że była zaledwie jednym z dziewięciu prawników Johnny'ego Deppa, stała się niekwestionowanym symbolem walki o sprawiedliwość dla aktora. Wszystko to za sprawą pokazu adwokackiego profesjonalizmu, jaki Camille Vasquez dała w słynnym procesie Deppa przeciwko jego byłej żonie Amber Heard. Można go śmiało uznać za prawniczo-celebrycki temat numer jeden w 2022 roku, magazyn Vogue nazwał go nawet procesem dekady. Jak ocenić umiejętnościach pani Vasquez i taktykę stosowaną przez nią na sali sądowej? I kim, poza byciem prawniczką, jest ta kobieta?

Zanim pojawił się Johnny Depp

Już od najmłodszych lat, urodzona w 1984 roku w kolumbijsko-kubańskiej rodzinie, sprawiała wrażenie osoby, która zrobi karierę. I na tym warto zakończyć poruszanie kwestii jej życia prywatnego – poza napomknięciem, że Vasquez z oczywistych względów biegle włada językiem hiszpańskim, przytaczanie mniej lub bardziej potwierdzonych plotek na jej temat mija się bowiem z celem. Tematy, takie jak wydumany romans z Deppem czy tożsamość jej rzeczywistego partnera zostały przemaglowane w ogromnym, wręcz niestosownym stopniu, dla ceniącej swoją prywatność prawniczki. Warto skupić się więc na faktach oraz na pełnym osiągnięć i sukcesów życiu zawodowym Vasquez. Ukończenie w 2006 roku Uniwersytetu Południowej Karoliny z dyplomem z zakresu komunikacji oraz politologii oraz z wyróżnieniem „magna cum laude” (łac. „z wielką pochwałą”), a następnie Southwestern Law School otworzyło jej drogę do pracy w zawodzie prawniczym. Jako członek kalifornijskiej palestry wyspecjalizowała się w sprawach o zniesławienie – w znacznej mierze stając po stronie osób poszkodowanych, starających się dojść swoich praw przed sądami. Zanim doszło do słynnej sprawy Depp vs. Heard, kobieta reprezentowała aktora w sprawach przeciwko jego byłemu prawnikowi oraz menadżerowi, a plejada gwiazd, w imieniu których występowała przed sądem, nie zamykała się bynajmniej na odtwórcy roli Jacka Sparrowa – klientami Vasquez byli m.in. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lopez i Ben Affleck. Czytając o doświadczeniu zawodowym Vasquez, nie można się więc dziwić że znalazła się w prawniczym teamie Johny'ego Deppa.

Zamiast skupiania się na samym procesie

O procesie Depp vs. Heard napisano już chyba wszystko. Niekwestionowany profesjonalizm Vasquez, zasypywanie przeciwniczki i jej prawników gradem pytań oraz punktowanie nieścisłości w twierdzeniach Heard – to tylko część powodów do zachwytu. Do tego dochodzi szacunek za stanięcie po stronie mężczyzny, będącego ofiarą przemocy domowej oraz umiejętność zastosowania psychologicznych taktyk ocieplania jego wizerunku (wszyscy pamiętają uśmiechy i czułe gesty wymieniane między prawniczką a aktorem, będące paliwem dla plotek o ich rzekomym romansie). Wszystko to otworzyło kobiecie drogę na łamy największych pism i portali, które zabrały się do budowania jej legendy. Zwróciło także uwagę gremiów przyznających prawnicze nagrody, które pochyliły się nad bogatym dorobkiem prawniczki i nie omieszkały zasłużenie jej uhonorować.

Wraz z rozpoczętym 11 kwietnia 2022 roku słynnym procesem, kariera Vasquez nabrała rozpędu. Najlepszy tego dowód uzyskać można, odwiedziwszy stronę kancelarii prawnej Brown Rudnick, dla której pracuje nowa gwiazda palestry. Od tamtego czasu kancelaria opublikowała ponad pięćdziesiąt artykułów dotyczących kobiety, z czego już trzeci dotyczył awansowania jej na stanowisko partnera kancelarii. Przeczytać tam można także o wyróżnieniach, jakie otrzymała Vasquez – m.in. o jej uwzględnieniu w rankingach „Top 40 Under 40” (Daily Journal), „Hollywoods New Leaders” (Variety), „500 Leading Lawyers in America” (Lawdragon), a także w prowadzonych przez Benchmark Litigation listach „Top 250 Women in Litigation” i „Top 10 Women Litigators in US” oraz nagrodzie „Litigation Star”. Za wisienkę na torcie uznać zaś należy nagrodę „Young Lawyer of the Year”, przyznaną jej w 2023 roku przez The American Lawyer. Okazuje się więc, że sprawa, dzięki której młodą prawniczkę poznał cały świat, stała się dla niej samej szansą na sięgnięcie po zdecydowanie więcej. Była także przyczyną wielu niesłusznych oskarżeń.