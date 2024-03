Kolejne zdjęcie księżnej Kate budzi podejrzenia. Afera z fotomontażem nie wygasa

Czytaj więcej Ludzie Koniec domysłów. Pałac opublikował aktualne zdjęcie księżnej Kate Księżna Kate po raz pierwszy od grudnia 2023 roku pojawiła się na oficjalnej fotografii. Kto jej partneruje, a kto stanął za obiektywem aparatu?

Jednak mimo tych sugestii przedstawiciele agencji Goff Photos, która sfotografowała książęcą parę w samochodzie, zapewniają w rozmowie z E! News, że zdjęcie jedynie przycięto i rozjaśniono, natomiast żadne jego elementy nie zostały dodane ani poddane obróbce.

To stanowisko nadal obowiązuje

W odpowiedzi na pojawiające się regularnie spekulacje co do obecnej kondycji i miejsca przebywania przyszłej monarchini, która w styczniu bieżącego roku przeszła operację jamy brzusznej i od tego czasu wycofała się z życia publicznego, pałac Kensington wystosował oficjalne oświadczenie, podtrzymując wcześniejsze stanowisko w kwestii informacji o stanie zdrowia księżnej. – Pałac Kensington już w styczniu informował, kiedy księżna wróci do pełnionych przez siebie obowiązków, zapewniając jednocześnie, że przekazane zostaną istotne aktualizacje, gdy zajdzie taka potrzeba. To stanowisko nadal obowiązuje – brzmiał komunikat ze strony rzecznika Pałacu 29 lutego.



Przerwa do Wielkanocy

Dla przypomnienia, po przebytej w styczniu operacji i niemal dwutygodniowym pobycie w szpitalu, księżna Walii wycofała się z życia publicznego, zawieszając pełnione przez siebie obowiązki co najmniej do tegorocznej Wielkanocy, czyli do końca marca. Mając na uwadze, że do tego czasu pozostało jeszcze kilka tygodni, pozostaje wierzyć, że przyszła monarchini powróci w planowanym terminie, rozwiewając wszelkie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia.

