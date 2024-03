Iga Świątek: Zendaya może ćwiczyć ze mną, kiedy zechce

Zendaya może ćwiczyć z Igą

W kwietniu na ekrany kin wejdzie film „Challengers”, w którym Zendaya zagra zawodniczkę i trenerkę tenisa. W ramach przygotowań do premiery miała okazję obserwować w akcji mistrzynię. – To była absolutna przyjemność móc Cię poznać i oglądać Twój mecz. Ogromne gratulacje! – napisała na swoim profilu instagramowym po finale, podpisując zdjęcie ze zwyciężczynią.

Reklama

Iga również nie kryła entuzjazmu z powodu tak niecodziennego spotkania. – Co tu się wydarzyło! Dzięki Zendaya, że jesteś taka miła, zabawna i troskliwa! – tak tenisistka za pośrednictwem mediów społecznościowych pozdrawiała 27-letnią gwiazdę filmów „Diuna”, „Euforia” czy „Malcolm i Marie”.

Na koniec spotkania zwyciężczyni Indian Wells zapewniła, że kibicująca jej aktorka może liczyć na wsparcie i profesjonalne wskazówki, ilekroć będzie potrzebowała konsultacji. Panie wspólnie pozowały do zdjęć i pożegnały się przyjacielskim uściskiem.

„Szaleństwo pomeczowe”

Do spotkania Iga nawiązała też podczas konferencji prasowej tuż po meczu, przyznając, że Zendaya jest wspaniałą osobą. – Czuję się zaszczycona, że jestem w miejscu, w którym mogę poznawać takich ludzi – podkreśliła. – Trochę już przywykłam do tego szaleństwa pomeczowego. Na pewno spotkanie z Zendayą było niesamowite, ale z drugiej strony to człowiek, jak każdy z nas. Ucieszyło mnie to, że lubi tenis i że do kin wchodzi film o tematyce tenisowej. Na pewno będzie bardzo ciekawy, a sama Zendaya może ćwiczyć ze mną, kiedy tylko zechce – dodała, śmiejąc się.

Trudno o lepszego trenera! W trakcie turnieju Indian Wells Iga Świątek nie miała sobie równych, pokonując kolejne zawodniczki: Danielle Collins z USA, Lindę Noskovą z Czech, Yulię Putintsevę z Kazachstanu, Caroline Wozniacki z Danii, Martę Kostyuk z Ukrainy i wreszcie Greczynkę Marię Sakkari w finałowym meczu. W sześciu spotkaniach nie straciła ani jednego seta, a ostatni pojedynek rozegrała w zaledwie 68 minut. – Dumna z siebie i całego zespołu – napisała na zakończenie turnieju, dziękując fanom i najbliższym współpracownikom za wsparcie w trakcie trwającego od 6 marca turnieju.