Jane Fonda: mogę być aresztowana co tydzień

Po prostu spróbujcie

Choć działalność prospołeczna dostarcza aktorce adrenaliny, która pozwala radzić sobie z obniżonym nastrojem, trudno uczestniczyć w protestach każdego dnia. Charyzmatyczna 86-latka ma jednak inne sprawdzone sposoby na radzenie sobie z objawami depresji, które, jak przyznaje pojawiają się u niej okazjonalnie. – Odziedziczyłam tendencję do popadania w depresję – przyznaje w jednym z nagrań opublikowanych na kanale @weareageist. – Odkryłam jednak, że gdy zaczynam ćwiczyć, natychmiast czuję się lepiej. W chwili, gdy podejmuję działanie, czuję się od razu lepiej. Jest wiele powodów, dla których ludzie popadają w depresję. Pragnę zachęcić ich, aby podjęli aktywność, a przynajmniej spróbowali. Po prostu spróbujcie – zachęca seniorka, która od wielu dekad utrzymuje nienaganną sylwetkę i zachwyca urodą.

Choć przyczyny oraz sposoby radzenia sobie z objawami choroby są kwestią indywidualną i w celu odnalezienia antidotum na własne problemy należy zgłosić się do specjalisty, który opracuje plan dalszego leczenia, to jednak potęga aktywności fizycznej jest niezaprzeczalna. – Nic tak nie poprawi naszej kondycji, równiej tej psychicznej, jak regularna aktywność fizyczna – przekonuje w wypowiedzi dla serwisu kobieta.rp.pl Klaudia Czerepak, fizjoterapeutka Alab Clinic. – Wiele osób uważa, że aktywność fizyczna to jedynie ciężkie i intensywne treningi: nic bardziej mylnego! Niedocenianą formą ruchu jest dobrze nam wszystkim znany spacer. Chodzenie niesie za sobą szereg korzyści, przyczynia się do wzmocnienia mięśni nóg, brzucha, a nawet ramion. Systematyczny, nawet krótki spacer prowadzi do polepszenia nastroju poprzez uwalniające się endorfiny w naszym organizmie i to właśnie te endorfiny sprawiają, że czujemy się szczęśliwsi i bardziej zrelaksowani. Włączenie codziennych spacerów obniża również poziom lęku oraz stresu, którego nie brakuje w naszym szybkim i intensywnym życiu. Każda wykonana dawka ruchu jest lepsza od tej niewykonanej. Kluczowa jest tutaj regularność i wprowadzenie dobrych nawyków do codziennego życia – przekonuje fizjoterapeutka.

Skoro aktywność fizyczna i zaangażowanie na rzecz ochrony klimatu pozwalają utrzymać tak imponującą kondycję fizyczną i psychiczną, jaką od lat prezentuje Jane Fonda, to może warto rozważyć jej słowa i podjąć wskazane działania. A przynajmniej, jak podkreśla, po prostu spróbować.

