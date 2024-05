Brigitte Macron – pierwsza dama Francji zagra w popularnym serialu

Czytaj więcej Ludzie Księżniczka Charlotte kończy 9 lat. Zdjęcie jubilatki zrobione przez Kate budzi emocje 2 maja to wyjątkowa data dla księżniczki Charlotte i jej rodziny. Tego dnia córka księcia Williama i księżnej Kate obchodzi urodziny. Z tej okazji opublikowano jej aktualną oficjalną fotografię. Zdjęcie z kilku powodów budzi dużo emocji wśród internautów.

Emmanuel Macron zawsze stoi murem za żoną. „Żarty na temat wieku mniej ją bolały, w przeciwieństwie do męża, który zawsze jest wściekły na komików France Inter, do tego stopnia, że przez pięć lat bojkotował najchętniej słuchaną stację radiową w kraju” – pisał „Paris Match”. Politykowi nie spodobało się, że były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro, w 2019 podczas jednej z debat publicznych postanowił porównać związek prezydenta Francji ze swoim – z młodszą o 27 lat Michelle. „Powiedział bardzo obraźliwe rzeczy o mojej żonie. Mam wielki szacunek do Brazylijczyków i mogę mieć tylko nadzieję, że wkrótce będą mieli godnego siebie prezydenta” – skwitował Macron.

Brigitte Macron niejednokrotnie udowodniła, że ma dystans do żartów na swój temat. Zapytana, czy planowana jest wizyta Beyoncé w Pałacu Elizejskim odparła, że nawet jeśli, to nie zostawi Beyoncé samej z mężem. „Jest zbyt piękna” – uściśliła z uśmiechem. Cierpliwie odpowiada na pytania, co zrobi, żeby „zatrzymać przy sobie” męża: „Jesteśmy razem szczęśliwi, musimy być razem. Jedyną nietypową rzeczą w naszej parze jest różnica wieku. Jesteśmy rodziną, jak każda inna."

„Ta miłość to prosta historia”

Urodziła się 13 kwietnia 1953 roku w Amiens. Jest jedną z sześciorga dzieci w rodzinie Trogneux, prowadzącej od pięciu pokoleń manufakturę czekolady, założoną w 1872 roku. Brigitte zdobyła tytuł magistra sztuki oraz kwalifikacje do nauczania języka francuskiego i literatury w szkole średniej. Karierę zawodową rozpoczęła w Paryżu, a następnie wykładała w Collège Lucie Berger w Strasburgu. Wróciła do rodzinnego miasta w 1991 roku, gdzie uczyła języka francuskiego i łaciny w Lycée La Providence. Ze swoim pierwszym mężem, bankierem André-Louisem Auzièrem, ma troje dzieci: Sébastiena (rocznik 1975), Laurence (1977) i Tiphaine (1984 r.) oraz siedmioro wnucząt. Emmanuela Macrona poznała na warsztatach teatralnych, które prowadziła w Lycée La Providence w Amiens, uczęszczała na nie również jej starsza córka. Nauczycielkę i ucznia połączyła miłość, wspomina ją jako „często tajną, często ukrytą, przez wielu źle rozumianą”.

Pobrali się w Le Touquet na Opalowym Wybrzeżu w październiku 2007 r., gdzie mają swoją willę przy plaży, pozwalającą na odpoczynek od zgiełku Paryża. Do stolicy przeprowadzili się w tym samym roku. Pani Macron dołączyła do grona pedagogicznego prywatnego liceum Saint-Louis de Gonzague, pan Macron został inspektorem finansowym, zanim dołączył do świata polityki u boku François Hollande'a. W 2015 roku oboje poświęcili się karierze publicznej przyszłego prezydenta. Podczas kampanii prezydenckiej Brigitte Macron była zawsze obecna u boku męża, który liczy się z jej zdaniem. Systematycznie dziękował żonie za wsparcie w swoich przemówieniach. Od 2017 roku para mieszka w Pałacu Elizejskim.