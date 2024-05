Ponad 200 uczelni w zasięgu ambitnej 18-latki. Którą wybierze?

Choć odzew na jej podania jest imponujący, nastolatka przyznaje, że zna również uczucie odrzucenia, ponieważ nie każda z uczelni, do których aplikowała, zgodziła się przyjąć ją do grona swoich studentów. – Wiem, co to znaczy otrzymać odmowę ze strony władz wymarzonej szkoły i mieć świadomość, że w kolejnych latach nie będzie już możliwości ubiegania się o miejsce w tej placówce – wyjaśnia, zdradzając, że kilka topowych uczelni odrzuciło jej kandydaturę.





Trzy rady

Kilka dni przed opuszczeniem murów obecnego liceum, Liberty County High School, przyszła studentka dzieli się w rozmowie z „ABC News” kilkoma radami dla swoich rówieśników, którzy wkrótce staną przed podobnym wyborem co ona. – Przede wszystkim: stawiaj siebie na pierwszym miejscu. Nie pozwól, aby proces rekrutacji zajmował zbyt dużo twojego czasu i energii. Dbaj o to, by znaleźć przestrzeń na spotkania z przyjaciółmi, zabawę z psem czy jakiekolwiek inne czynności, które sprawiają tobie przyjemność. Tym sposobem unikniesz wypalenia – wyjaśnia. – Drugą radą jest dobra organizacja czasu. Nie chcę narzucać swojej, ponieważ każdy działa we własnym rytmie. I po trzecie, najważniejsze, zachowaj optymizm. Niezależnie od przebiegu całego procesu, należy wierzyć w jego powodzenie – dodaje przyszła studentka.

Choć uczelnie w Stanach Zjednoczonych stoją przed 18-latką otworem, ona już dokonała wyboru, stawiając na High Point University w Północnej Karolinie. Decyzję ogłosiła podczas uroczystości w swoim liceum, oficjalnie podając nazwę uczelni i otrzymując owacje ze strony tłumnie zgromadzonych uczniów i nauczycieli. W ramach powitania jej w gronie studentów, zadbano o to, by Madison już teraz otrzymała spersonalizowane miejsce na tamtejszym parkingu, opatrzone tablicą z napisem: „Miejsce zarezerwowane dla gościa specjalnego: Maddie Crowell, Georgia”. Ciepłe słowa powitania przekazał też rektor uczelni, Dr. Nido Qubein. – Witamy w naszej rodzinie. Jestem przekonany, że dokonasz rzeczy niezwykłych i zamierzamy cię w tym wspierać, kibicować tobie i wspólnie świętować twoje zwycięstwo – powiedział, nie kryjąc entuzjazmu, w rozmowie z „ABC News”.

Jestem taka jak wy

O osiągnięciu ambitnej nastolatki piszą najbardziej poczytne magazyny i serwisy na świecie. Tymczasem ona skromnie podkreśla, że jest po prostu studentką realizującą swoje plany. – Jestem taka jak wy, traktujcie mnie jak swoją koleżankę. Będę przechodzić przez te same etapy edukacji co inni studenci. Chciałam jedynie podkreślić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli czegoś bardzo pragniesz, możesz to osiągnąć – dodaje.