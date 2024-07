Taylor Swift: wystawa w V&A Museum już w tym miesiącu. Czym zaskoczy?

Czytaj więcej Styl życia Fani Taylor Swift szturmują pewien pub. Niespodziewane echa nowej płyty gwiazdy Gdy Taylor Swift zapowiada nową płytę, fani natychmiast zaczynają odliczanie dni do daty premiery. Gdy ten dzień nadchodzi, nie tylko szturmują serwisy streamingowe i punkty sprzedaży, ale i… pewien londyński pub. Dlaczego?

Udana rekrutacja?

Darmowa wystawa o nazwie „The Taylor Swift | Songbook Trail” rozpocznie się w sobotę 27 lipca i potrwa do niedzieli 8 września. Autorem projektu jest wielokrotnie nagradzany Tom Piper, od 2004 roku odpowiedzialny za dekoracje sceniczne w ramach współpracy z Royal Shakespeare Company.

Znajdująca się na liście miliarderów „Forbes” artystka, która otrzymała tytuł Człowieka Roku 2023 magazynu „Times”, od lat inspiruje nie tylko swoich fanów do zgłębiania wiedzy na temat jej twórczości. W minionych latach władze kilku uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych do programu swoich zajęć włączyły kursy poświęcone piosenkom ikony pop oraz odnajdowanym w nich analogiom do klasycznych dzieł literackich. Studenci Harvardu mogą uczestniczyć w zajęciach o nazwie „Taylor Swift and Her World”, władze Uniwersytetu Texas w Austin zorganizowały dla zainteresowanych kurs „The Taylor Swift Songbook”, a dla przedstawicieli Uniwersytetu Rice w Teksasie zorganizowano szkolenia nawiązujące do filmu dokumentalnego z udziałem wokalistki „Miss Americana: The Evolution and Lyrics of Taylor Swift”.

Przedstawiciele V&A Museum, obserwując rosnące zainteresowanie występami, twórczością i fenomenem młodej artystki, już na początku bieżącego roku ogłosili rekrutację na stanowisko Superfan Advisor: Taylor Swift. Celem było zatrudnienie doradcy lub doradczyni, którzy pomogliby w zrozumieniu kulturowego fenomenu, jakim niewątpliwie jest amerykańska wokalistka oraz w bieżącym kompletowaniu kolekcji pod kątem najnowszych trendów cieszących się popularnością wśród młodych ludzi. Jako że złożona z 13 przystanków wystawa rozpocznie się już w tym miesiącu, można zakładać, że rekrutacja przebiegła pomyślnie.

Czytaj więcej Ludzie Wystawa poświęcona Naomi Campbell. "Jedna z najbardziej wpływowych postaci we współczesnej kulturze" Kiedy największe muzeum sztuki i rzemiosła artystycznego w Londynie dedykuje całą wystawę jednej osobie, na dodatek żyjącej, osoba ta musi być wyjątkowa. Takiego zaszczytu dostąpiła właśnie jedna z najsłynniejszych modelek świata, Naomi Campbell.

Źródła:

https://www.vam.ac.uk/

https://www.bbc.com/

https://www.theguardian.com/