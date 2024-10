Mazarine Pingeot, córka François Mitteranda: Byłam tajemnicą państwową

Mazarine pogrąża się w depresji

Mitterand spędzał z nimi każdą wolną chwilę, Mazarine opowiada, że był szczęśliwy. Wiedział, że nie zostanie zdemaskowany, w tym samym budynku mieszkali jego doradcy, więc częste wizyty prezydenta nie budziły podejrzeń. Lata mijały, Mazarine wychodziła z domu tylko do szkoły. – Kiedy jesteś nielegalna, niewiele możesz zrobić – mówiła telewizji TV5 Monde. Pogodziła się ze swoim sekretnym życiem, traktowała je jak rodzaj misji, polubiła żandarmów, których widywała częściej niż rówieśników.

W wywiadzie dla Madame Figaro wyznaje, że prawie nie pamięta okresu, gdy była nastolatką: - Wspomnienia żyją w rozmowach, spotkaniach z bliskimi i na fotografiach. Ja nie mam żadnych zdjęć z tamtych czasów, a w domu głównie się milczało. Oprócz tego, że nic nie mówiliśmy, żyliśmy w bańce. Żaden z obrazów, jakie zachowały mi się w pamięci, nie jest powiązany z ważnym wydarzeniem, politycznym czy społecznym. Jakbyśmy istnieli poza czasem.

Pozornie wszystko było w porządku, jednak w wieku 15 lat pogrążyła się w depresji: - Byłam jak znieczulona, żadnych emocji, żadnych marzeń. Miałam tylko ogromne poczucie winy. Rodzice niczego nie zauważyli, a ja z nimi o tym nie rozmawiałam. Nie dlatego, że chciałam coś przed nimi ukryć, po prostu po latach milczenia straciłam umiejętność mówienia – opowiadała tygodnikowi Paris Match. Rok później wyprowadziła się z domu. Tłumaczy, że nie miała innego wyjścia, musiała się ratować. Najgorsze było jednak jeszcze przed nią.

Mazarine i służby specjalne

10 listopada 1994 r. Paris Match opublikował zdjęcia Mazarine i przestała być, jak to określała, tajemnicą państwową. Francuzi przeżyli szok. Już wcześniej podejmowano próby ujawnienia, że prezydent ma nieślubną córkę, skutecznie jednak były one tłumione przez służby specjalne. W 1984 r. jeden z niespełnionych literatów ogłosił, że wydaje książkę „Utracony honor François Mitterranda”. 17 wydawnictw odmówiło publikacji.

Dziesięć lat później już nie poszło tak łatwo. Dwóch paparazzich wpadło na trop Mazarine przypadkiem. Udało im się sfotografować ją z ojcem. Ze zdjęciami zgłosili się do Paris Match, a wydawca tygodnika poinformował o tym Pałac Elizejski. Dobiegała końca druga siedmioletnia kadencja Mitteranda, który, chory na raka prostaty, leżał w szpitalu po operacji. Rozzłoszczony polecił wysłać do redakcji policjantów, by skonfiskowali fotografie. Jego ministrowie zadzwonili do prezesa Sądu Najwyższego, który stanowczo to odradził. Zasugerowano więc prezydentowi, żeby pogodził się z sytuacją. Udało się jedynie wynegocjować opóźnienie artykułu o dwa miesiące, aż Mazarine zda maturę. Gdy poinformowano o wszystkim pierwszą damę, Danielle oznajmiła: „Córka François? Wiem o niej od początku”.