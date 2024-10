Christy Turlington. Supermodelka, która nigdy nie zachłysnęła się światem mody

Christy Turlington – ikona wybiegu i kampanii

W latach 90. Turlington stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy świata mody. Jej delikatna, klasyczna uroda przyciągała największe marki. W 1988 roku została twarzą kampanii perfum Calvin Klein Eternity, a jej współpraca z tą marką trwała przez kolejne lata. Kampania Eternity przeszła do historii, a Turlington ponownie zatrudniono do promocji wspomnianego zapachu w 2014 roku, już jako dojrzałą kobietę i matkę. Tym razem pozowała u boku męża, Edwarda Burnsa.

Mimo olbrzymich sukcesów, Christy nigdy nie zachłysnęła się światem mody. „Właściwie to nigdy nie interesowałam się modą” - powiedziała w wywiadzie z The Gentlewoman – „Ale jeśli daty pasują i nie ma nic krępującego, robię to!"

Every Mother Counts

Chociaż Turlington zdobyła światowe uznanie jako modelka, jej prawdziwą pasją stała się działalność charytatywna. Po trudnym doświadczeniu związanym z porodem swojego pierwszego dziecka, córki Grace, w 2010 roku założyła organizację Every Mother Counts (EMC). Zajmuje się ona zapobieganiem śmiertelności matek i dzieci na całym świecie, wspierając edukację oraz dostęp do opieki medycznej dla kobiet w ciąży.

Turlington osobiście doświadczyła komplikacji zdrowotnych po narodzinach córki, co zmusiło ją do refleksji nad nierównościami w dostępie do opieki zdrowotnej. W krajach rozwijających się brak podstawowej opieki medycznej może prowadzić do tragicznych konsekwencji. Turlington postanowiła więc działać – w 2010 roku wyreżyserowała dokument „No Woman, No Cry”, w którym przedstawiła problemy zdrowotne związane z macierzyństwem w takich krajach jak Tanzania, Gwatemala czy Bangladesz.

Jej optymizm i wiara w możliwość zmiany są kluczowe w jej działalności społecznej. „Jestem pozytywnym, optymistycznym człowiekiem. Kiedy ludzie mówią, że trudno jest wprowadzić prawdziwe zmiany, uważam, że to bzdura! Potrzebujemy reform” – mówiła w wywiadzie dla „The Gentlwoman”.

Życie rodzinne i równowaga Christy Turlington

Oprócz intensywnej działalności zawodowej i filantropijnej, Turlington pozostaje oddaną matką i żoną. W 2003 roku na świat przyszła jej córka Grace, a trzy lata później syn Finn. Wraz z mężem, reżyserem i aktorem Edwardem Burnsem, starają się prowadzić zrównoważone życie pełne, łącząc obowiązki rodzinne z karierą.