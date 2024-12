Firma Victorii Beckham po 17 latach wreszcie przyniosła zysk. Jej klucz do sukcesu

Świat mody to snobistyczne środowisko, a celebrytki aspirujące do miana projektantek są w nim traktowane ze szczególnym dystansem. Victoria Beckham nie dość, że jako członkini zespołu Spice Girls cieszyła się najmniejszą sympatią fanów, to jeszcze na początku 2008 r. została uznana za najgorzej ubraną kobietę na świecie w słynnym rankingu dziennikarza Richarda Blackwella. „Chude spódniczki-potworki i jeszcze ona nadąsana” - uzasadnił. Osiem miesięcy później podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody pokazała swoją pierwszą kolekcję.

Victoria Beckham przekonuje nieprzekonanych

W apartamencie hotelu Waldorf zaprezentowała 10 sukienek. - Była gwiazdą popu, jej styl pozostawiał wiele do życzenia, więc własna linia ubrań wydawała się trochę nie na miejscu. Victoria podjęła decyzję, żeby nie organizować pokazu na dużą skalę, tylko zrobić go w salonie. Osobiście przedstawiła każdą stylizację, opowiadała o tkaninach i technikach. To było szczere, wręcz intymne, odsłoniła się przed bardzo cyniczną publicznością i podbiła serca wszystkich – wspomina Miranda Almond, redaktorka ds. mody w Harper's Bazaar. Beckham odniosła sukces. Pokaz stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń całego tygodnia mody, a opinie na temat projektów były pozytywne. The Times określił kolekcję jako „bardzo imponującą, udaną i bez żadnego niewypału”. Victoria przyznała niedawno w Vogue’u: - Nie wiedziałam zbyt wiele o branży mody. Byłam raczej naiwna i mało świadoma. Ale się nie bałam. Gdybym wtedy wiedziała to wszystko, co wiem dzisiaj, byłabym przerażona.

Po swoim odważnym debiucie spółka Victoria Beckham Holdings Ltd. szybko zwiększała sprzedaż. Do 2011 roku miała przychód około 15 milionów funtów, co, jak zaznacza Fashion United, jest znaczącym sukcesem dla nowopowstałej firmy odzieżowej. W tym samym roku oraz w 2014 r. Victoria otrzymała prestiżową British Fashion Awards, nagrodę dla najlepszej marki w świecie mody. – Jej eleganckie propozycje w ponadczasowym stylu bardzo się spodobały. - - Kobiety szukają ubrań, które można włożyć zarówno do biura, jak i na wyjście, a projekty Victorii idealnie pasują do obu tych sytuacji – powiedziała Harper’s Bazaar Caroline Rush, prezeska British Fashion Council.

Victoria Beckham wszystkie produkty testuje sama

Beckham postanowiła poszerzać wpływy i stworzyła linię VVB (Victoria, Victoria Beckham), oferującą skrojone przez nią ubrania, ale po niższej cenie. Choć sprzedaż rosła, firma wciąż przynosiła straty, ponieważ sporo inwestowała. W 2016 r. Victoria we współpracy z Estée Lauder wylansowała linię kosmetyków do makijażu. Trzy lata później, gdy już poznała rynek beauty, zdecydowała się na samodzielną działalność i dodała do oferty swojej firmy kremy pielęgnacyjne. Do współpracy zaprosiła profesora Augustinusa Badera, światowej sławy eksperta do spraw badań nad komórkami macierzystymi. Ze śmiechem powiedziała na łamach Harper’s Bazaar, że tak długo go „prześladowała”, aż w końcu zgodził się udostępnić jej swoje receptury.

Jej ubrania i kosmetyki muszą spełniać najwyższe standardy. – Wszystko sprawdzam na sobie, każda rzecz musi przejść test VB. I bardzo trudno mnie zadowolić, mam obsesję na temat każdego szczegółu. To czasami oznacza, że musimy wycofać jakiś produkt, bo nigdy nie idę na kompromisy. Kiedyś kupiłam w Sephorze każdą dostępną tam maskarę. Chciałam się przekonać, która się sprawdzi w wilgotnym klimacie Miami. I mogę z ręką na sercu stwierdzić, że znalazła się tylko jedna. Nasza. – powiedziała w wywiadzie dla Financial Times.