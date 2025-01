Paris Jackson opowiedziała o swoich uzależnieniach. "Trzeźwa i czysta"

Paris Jackson: poruszające słowa podczas ceremonii pogrzebowej ojca

Wyznanie jedynej córki Michaela Jacksona spotkało się z uznaniem ze strony innej przedstawicielki muzycznej rodziny. Siostra zmarłego w 2009 roku artysty, La Toya Jackson, zamieściła na Instagramie wpis, w którym pogratulowała bratanicy odwagi w podzieleniu się z obserwatorami osobistym wyznaniem i siły w przezwyciężeniu nałogów. – Gratulacje, Paris! Jestem dumna z twojej wytrwałości i siły. Podziwiam twoje osiągnięcie i jestem przekonana, że twój przykład posłuży innym osobom, znajdującym się obecnie w podobnej sytuacji – napisała.

Rodzeństwo Michaela Jacksona otoczyło opieką 11-letnią Paris, gdy ta podczas ceremonii pogrzebowej króla pop 7 lipca 2009 roku żegnała ukochanego ojca we łzach, decydując się na poruszające przemówienie upamiętniające troskliwego rodzica. – Chciałabym tylko powiedzieć, że odkąd się urodziłam, tata był najlepszym rodzicem, jakiego można sobie wyobrazić. Bardzo go kocham – wyznała wówczas, rzucając się w objęcia obecnej u jej boku młodszej siostry artysty, Janet Jackson. Na ceremonii byli obecni również dwaj bracia dziewczynki: 12-letni wówczas Michael Joseph Jackson, Jr. oraz 7-letni Prince Michael Jackson II.



Paris Jackson: każda część mojego dzieciństwa ma wpływ na to, kim jestem dziś

Do trudnych doświadczeń związanych z nagłą utratą ojca Paris Jackson powróciła w wywiadzie udzielonym w 2021 roku modelce Naomi Campbell. – Tata bardzo dbał o nasze wykształcenie. Zależało mu też na tym, abyśmy zwiedzali świat, nie tylko te najpiękniejsze rejony, ale i kraje Trzeciego Świata. Bardzo dużo razem podróżowaliśmy – wyznała podczas rozmowy w prowadzonym przez modelkę programie na YouTube, „No Filter with Naomi”.

To właśnie ojcu, zdobywcy między innymi 13 statuetek Grammy, 40 Billboard Music Awards czy 26 American Music Awards, młoda artystka zawdzięcza pasję do muzyki i inspirację do własnej twórczości w tej dziedzinie. – Mam poczucie, że każda część mojego dzieciństwa zawsze będzie miała wpływ na to, kim jestem dzisiaj. Dotyczy to zarówno naszych wspólnych doświadczeń, jak i muzyki, której razem słuchaliśmy. Tata kochał muzykę klasyczną, jazz, hip-hop, R&B. Kochał muzykę rockową, soft rock, Beatlesów – wymienia w cytowanej rozmowie.