Lucy Liu o współpracy z Billem Murrayem: musiałam się bronić. Co mu zarzuca?

Lucy Liu: zastanawiałam się, czy Bill Murray mówi do mnie

31-letnia wówczas gwiazda, wkraczająca w świat wielkiego kina, nie miała obaw, by przeciwstawić się opiniom starszego aktora o ugruntowanej pozycji w Hollywood i niezliczonych rolach w swoim dorobku. Zapytana, skąd miała odwagę na bezkompromisowe starcia z doświadczonym kolegą po fachu, przyznaje, że zawsze potrafi się obronić, gdy doświadcza niewłaściwego traktowania. – Robię tak w każdej sytuacji, gdy mam poczucie, że czyjeś zachowanie wobec mnie nie jest w porządku. Wówczas bronię się bez chwili zawahania. To zachowanie wręcz instynktowne, ilekroć doświadczam niesprawiedliwości – wyznała w tegorocznej rozmowie z „The Guardian”.

Temat trudnej współpracy z 74-letnim obecnie aktorem został przez Lucy Liu poruszony w jednym z wcześniejszych wywiadów, gdy podkreśliła, że bez względu na pozycję i status danego gwiazdora w Hollywood, nie ma on prawa poniżać osób mających mniej imponujący dorobek. – Niezależnie od tego skąd pochodzisz i jakie masz zasługi, nie wolno ci poniżać innych i próbować udowadniać im, że są mniej warci od ciebie – mówiła w podcaście „Asian Enough” w 2021 roku. Wyznała wówczas, że wielokrotnie podczas kręcenia wspólnych scen z Billem Murray’em zagniewany aktor przerywał pracę, by przekazać koleżance z planu niepochlebną opinię na temat jej działań. – Nie będę wdawać się w szczegóły, jednak pamiętam, że trwało to bez końca. Myślałam wtedy: „wow, on chyba mówi do mnie”. Nie mogłam w to uwierzyć, ponieważ nie miałam nic wspólnego z ważnymi decyzjami dotyczącymi produkcji. Z niedowierzaniem patrzyłam w tył, starając się upewnić, czy rzeczywiście zwraca się do mnie. Wtedy więc pytałam wprost: „czy mówisz do mnie?”. Gdy potwierdzał, rozmowa przekształcała się w regularną wymianę zdań jeden na jednego – wspomina.



Lucy Liu i inne aktorki: Bill Murray nie jest łatwym partnerem we współpracy

Aktorka nie tylko nie zamierzała ignorować nieprzychylnych komentarzy ze strony komika, nie żałuje swoich stanowczych reakcji. – Tak, walczyłam o siebie z pełną stanowczością i nie żałuję tego. Język, jakim posługiwał się Bill Murray, był absolutnie nie do przyjęcia – zaznacza.

Lucy Liu nie jest jedyną aktorką, która odważnie przeciwstawiła się karygodnym zachowaniom odtwórcy roli Petera Venkmana w filmie „Pogromcy duchów”. Geena Davis i Anjelica Huston również zarzucały komikowi niewłaściwe komentarze kierowane pod ich adresem podczas wspólnej pracy na planach filmowych. W 2022 roku ta pierwsza wyznała, że aktor poniżył ją w obecności innych osób zatrudnionych przy produkcji komedii „Quick Change” w 1990 roku. Do przykrego incydentu aktorka wróciła we wspomnieniach „Dying of Politeness: A Memoir”. – To powszechnie znana prawda, że Bill Murray nie jest łatwym partnerem we współpracy. Nie sądzę, abym zdradzała jakąś tajemnicę, ponieważ on z pewnością doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak potrafi się zachować w niektórych sytuacjach – zauważa.