Dzieło Klimta odzyskane po latach!

Rekordowa Dama z wachlarzem sprzedana w 10 minut

Prace Gustava Klimta już w przeszłości osiągały jedne z najwyższych cen na rynku sztuki. Inny obraz artysty, Dama z wachlarzem (org. Dame mit Fächer) został sprzedany podczas ubiegłorocznej aukcji Sotheby’s za rekordową sumę 108,4 milionów dolarów, przekraczając tym samym szacowaną kwotę o ponad 80 milionów dolarów i osiągając rekord w publicznej sprzedaży dzieł sztuki na terenie krajów europejskich. Kupująca – Patti Wong, była przewodnicząca Sotheby’s Asia – dobiła targu w ciągu 10 minut, a po zakończonej licytacji przyznała, że cena nie przekroczyła jej oczekiwań, natomiast obraz nabyła dla pewnego kolekcjonera z Hongkongu.

Płótno również powstało pod koniec życia artysty. Zdaniem Heleny Newman, prezes Sotheby’s Europa, stanowi wyjątek pod wieloma względami – Podczas gdy większość obrazów Klimta powstawała na zlecenie, Dama z wachlarzem, znaleziona na sztalugach w atelier malarza, została najprawdopodobniej stworzona do celów prywatnych – zauważa – Również pod względem technicznym jest to prezentacja kunsztu artysty, a także jego ukłon w stronę absolutnego piękna w postaci przedstawionej na obrazie, niezidentyfikowanej kobiety – wyjaśnia Newman. Całości dopełniają nasycone kolorami motywy kultury azjatyckiej, nawiązujące do malowideł z japońskich drzeworytów czy chińskiej porcelany: symbolizujący nieśmiertelność i odrodzenie feniks, długonogi żuraw oznaczający mądrość oraz kwiaty lotosu kojarzone z miłością i pięknem.

Dama z wachlarzem przebiła cenę sprzedanego w 2022 roku innego dzieła Klimta. Za pochodzący z kolekcji Paula Allena Brzozowy las jego nabywca zapłacił 104,6 milionów dolarów.

Choć nowo odnaleziony Portret Panny Lieser szacowany jest na mniejszą kwotę, to historia poprzednich transakcji pokazała, że w przypadku dzieł Gustava Klimta kupujący potrafią zaskoczyć organizatorów aukcji, przebijając estymowane wartości w rekordowo szybkim tempie.

