Kiedy kupiła pani pierwszy obraz aborygeński?

Po urodzinach córki Natalii. Poszłam do galerii i kupiłam to, co mi się najbardziej podobało. Wybrałam obraz, jak mi się wydawało, z trzema wężami. Myślałam, że wąż jako symbol narodzin nowego życia to świetny motyw. W galerii dostałam wraz z obrazem certyfikat i opis historii, jaką przedstawia, o czym w ogóle zapomniałam. Zajrzałam do niego dopiero po blisko 20 latach. Proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zdumienie, gdy odkryłam, że z okazji narodzin dziecka kupiłam sobie obraz z postaciami zmarłych aborygeńskich przodków. Ale pomyślałam sobie, że może Aborygeni chcieli mi przekazać w ten sposób prawdę o cykliczności życia, że nie trzeba tak bardzo przywiązywać się do narodzin ducha w ciele, bo on i tak będzie zawsze trwał….

Dla laika obrazy aborygeńskie z kropek i linii są bliskie abstrakcji.

Dla ludzi wychowanych w kulturze zachodniej to piękna abstrakcja. Wirujące i wibrujące obrazy mają w sobie dużo przyciągającej energii - dzięki nieświadomemu zmysłowi artystyczny. Przez wieki Aborygeni używali tylko czterech kolorów; białego, czarnego, żółtego i ochry. Jeżeli w galerii spotkamy obraz w innym kolorze, to znaczy, że powstał na potrzeby białego człowieka po 1971 roku, co wymagało zatwierdzenia przez starszyznę danego plemienia.

Data 1971 jest przełomowa dla malarstwa aborygeńskiego. To wtedy misjonarz Geoffrey Bardon przybył do społeczności Papunya Tula. Kiedy obserwował zwyczaje plemienne, zauważył, że Aborygeni opowiadają swoje historie, rysując na piasku, podobnie jak przed tysiącami lat robili to w malowidłach naskalnych. Zaproponował im wówczas przeniesienie tych obrazów na płótno lub karton, by można było je sprzedawać.

Początkowo Aborygeni byli oburzeni. Zwołali starszyznę i zaczęli debatować, czy można tak postąpić z sakralnym przekazem. Przywódcy plemienia uznali, że to dobra okazja, żeby pokazać się światu i włączyć w ruch wyzwoleńczy Aborygenów - w walkę o uznanie ich za prawowitych obywateli kraju. Wyrazili zgodę, ale jednocześnie zdecydowali, że wiedzę tajemną trzeba w obrazach przesłonić. I tak w malarstwie aborygeńskim pojawiły się kropki. Wcześniej było to malarstwo figuralne.