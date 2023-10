Soroptymistki - sieć kobiet, która oplata cały świat. Kim są i co robią?

Wydaje mi się, że to błędne poczucie. Spotykam kobiety, które mówią: "Co mi tam, jak mi się nie spodoba, to wyjadę". Zadaję sobie wtedy w duchu pytanie: "Ale dokąd?" - do kraju, w którym kobiety głosują i dlatego tam jest trochę lepiej. Bo kobiety w krajach, które są nam stawiane za przykład, są bardzo aktywne. We Francji czy Holandii nie zostawia się mężczyznom polityki i pola do działania. Kobiety nie chcą być bierne, bo zbyt dużo jest do stracenia. Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem, że nie warto iść na wybory, bo się nic nie zmieni. Od nas zależy, kto będzie decydował i w naszym imieniu się wypowiadał.

Jak pomagają sobie soroptymistki?

Sama nazwa "soroptymizm" pochodzi od „soror” i „optimae”, czyli siostra najlepsza. Idea jest taka, by tworzyć między sobą więzi, więc spotykamy się i w kraju, i za granicą. Są zjazdy, walne zebrania, poznajemy się. Gdy jakaś soroptymistka przyjedzie z Francji do Krakowa - na pewno się spotkamy. Jeżeli my pojedziemy do Francji - też się spotkamy. Wspieramy się na wszystkie możliwe sposoby. Członkinie organizacji są niezależne finansowo. Bardzo często to są kobiety na bardzo wysokich stanowiskach i nie wiem, czy tutaj słowo "pomoc" jest właściwe, bo my budujemy relacje między sobą. Każda z nas może być w trudnej sytuacji życiowej, niezawinionej przez siebie, kiedy pomoc innych sióstr na pewno się przyda: czy to będzie choroba, czy inna życiowa tragedia. Soroptymizm to budowanie więzi, budowanie relacji i świadomości, że razem możemy sobie pomóc i więcej zdziałać.

Spotkałyśmy się na pikniku Farmy Życia. Mieszkają tu dorosłe osoby w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dlaczego wspieracie to miejsce?

Ta współpraca istnieje tak długo, że mnie jeszcze w krakowskim soroptymizmie nie było, kiedy się zaczęła. Wiem, że związane jest to z osobą Aliny Perzanowskiej, która potrafiła naświetlić problem osób, które są dyskryminowane. To ma miejsce, kiedy osoba tak poważnie chora nie może dostać pomocy. Najgorsze, co może być dla rodziców tych osób, to świadomość, że pewnego dnia ich dzieci zostaną same, bez żadnej opieki. To dla nas wspaniałe, że możemy pomóc choć odrobinę utrzymać Farmę Życia. To nie jest jedyna nasza aktywność. Wojna wymogła na nas i wymusiła innego rodzaju działania pomocowe z zaangażowaniem całego świata. Do klubu w Polsce wpływały datki pieniężne od soroptymistek ze wszystkich krajów: Japonii, Kanady, Francji, Anglii... Dzięki tym pieniądzom uruchamiałyśmy mnóstwo akcji, które w pierwszej kolejności pomagały dzieciom i kobietom, bo to były pierwsze ofiary wojny, które tutaj przyjeżdżały. Cały czas nasze kluby są zaangażowane, nie zatrzymałyśmy tej pomocy, pieniądze przychodzą nadal. Dzięki nim fundujemy kursy języka polskiego dla dzieci ukraińskich, które dzięki temu lepiej radzą sobie w szkole. Staramy się też im pomóc psychologicznie, współpracując z organizacjami, które się tym zajmują na co dzień. My dostarczamy im na to środki. Mogę mówić o klubie krakowskim, ale ta sieć pomocy jest bardzo duża, bo każdy klub w Polsce zajmuje się czymś innym. Fundujemy stypendia dla młodych naukowczyń. Ostatnio otrzymała je bardzo młoda osoba, o której mam nadzieję, jeszcze usłyszymy. Zajmuje się polimerami, idzie w stronę ekologii i przetwarzania plastiku. Informacje o konkursach na stypendia można znaleźć na naszej stronie internetowej. Czasami fundujemy kursy językowe. Miałyśmy na przykład lekarkę, zajmującą się chirurgią plastyczną, która dzięki naszemu wsparciu, mogła uczyć się u najlepszych specjalistów.

Powiedziała pani, że soroptymistkami zostają kobiety sukcesu.