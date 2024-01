Nastoletnie bohaterki z Montrealu. Zignorowały ostrzeżenie i uratowały ludzi

Zdarzenie miało miejsce na plaży w Barbados — dziewczynki trenowały tam pływanie na deskach Boogie Board – nieco krótszych i lżejszych niż tradycyjne deski surfingowe.

Ich szybka reakcja na wołanie o pomoc, w połączeniu z umiejętnościami pływackimi, pozwoliły bezpiecznie przetransportować na ląd Belindę i Roberta Stone – małżonków z Wielkiej Brytanii, przebywających w tym rejonie na wakacjach.

Wołanie o pomoc

– Usłyszałam przytłumione odgłosy wołania o pomoc, więc rozejrzałam się, aby zobaczyć, skąd one dobiegają – relacjonuje Zoe Ireland Meklensek – w oddali zauważyłam kobietę machającą rękami i wykrzykującą „Pomocy!” – dodaje.

Okazało się, że kobieta potrzebowała ratunku nie tylko dla siebie, ale i męża, który wypłynął na głębsze wody, nie posiadając umiejętności pływackich, które pozwoliłyby mu na bezpieczne dotarcie na ląd o własnych siłach. Dziewczynki pomogły kobiecie wydostać się na brzeg, używając w tym celu swoich desek Boogie. Upewniwszy się, że nic jej nie dolega, wspólnie wskoczyły do wody, aby uratować mężczyznę. Również w tym celu użyły dostępnych im narzędzi w postaci desek.

– Gdy dotarłyśmy do niego, miał trudności z oddychaniem – relacjonuje Zoe. – Był też ogromnie zestresowany, podczas gdy my obie starałyśmy się zachować spokój. Jak tylko przetransportowałyśmy go bezpiecznie do brzegu, okazało się, że wszystko zaczęło wracać do normy – opisuje.