Księżna Kate nie wróci do życia publicznego? "Sytuacja medycznie bardzo poważna"

Z kolei rzecznik Pałacu Kensington podkreślił, że nie należy tego absolutnie odbierać, jakoby księżna powróciła do pracy. W oświadczeniu, które pod koniec maja udostępnił stacji BBC, informował: "Księżna nie wróci do pracy, dopóki nie dostanie zgody swojego personelu medycznego".

"To byłby dramat". Nie tylko dla najbliższych, dla monarchii

O komentarz w sprawie spekulacji na temat powrotu Kate do aktywności publicznej poprosiliśmy dr Wiolettę Wilk-Turską, ekspertkę do spraw brytyjskich, a w szczególności brytyjskiej monarchii, autorkę książek "Królowa Elżbieta II. Wizerunek monarchii brytyjskiej" oraz "Korona. Fenomen najpotężniejszej monarchii".

- Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest leczenie księżnej. To jedyne, co można w tej chwili powiedzieć. Nie wiemy, jaka to kuracja, nie znamy szczegółów i wszystko inne to wyłącznie spekulacje. Dla księżnej na pewno bardzo jest ważne, żeby wrócić do pracy, bo jest to osoba niezwykle odpowiedzialna, świadoma tego, wie czym jest wizerunek monarchii, której jest częścią, który ona sama współtworzy. Na dodatek ze znakomitym efektem, bo jak wiemy, notowania tej pary, czyli Kate i Williama są bardzo wysokie. Do tego mają trójkę bardzo udanych dzieci, więc można śmiało powiedzieć, że to oni są przyszłością monarchii — mówi ekspertka.

- Gdyby okazało się, że jej choroba jest na tyle poważna, że nie będzie mogła wrócić do pracy, to byłby to prawdziwy dramat, tym większy, gdyby księżna odeszła młodym wieku. Przede wszystkim dla bliskich — jej męża i dzieci — ale też na pewno dla Brytyjczyków, dla których monarchia jest wciąż częścią ich narodowej tożsamości, nie tylko systemem politycznym, ale czymś, z czym oni się naprawdę utożsamiają - tłumaczy dr Wioletta Wilk-Turska.