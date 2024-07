Adele robi przerwę w śpiewaniu. "Zbiornik jest na ten moment dość pusty"

Trudne doświadczenia ze sławą

W innym fragmencie wywiadu Adele wypowiedziała się na temat swojego doświadczenia związanego z sławą, przyznając, że tęskni za życiem sprzed sławy. "Nie lubię bycia sławną. Kocham tworzenie muzyki i to, że ludzie ją akceptują i lubią, ale strony związanej ze sławą absolutnie nienawidzę i tęsknię za wszystkim, co było i co miałam wcześniej" – powiedziała.

Artystka doskonale zna różne oblicza sławy – działa w branży już wiele lat. Swój pierwszy album wydała na początku 2008 roku. Jesienią seria przypadkowych wydarzeń przyczyniła się do zdobycia przez Adele czterech nominacji do nagród Grammy. Wystąpiła w programie Saturday Night Live w październiku obok prowadzącej Sarah Palin, co przyniosło programowi, na tamten moment, najwyższą oglądalność od 14 lat. „Według The Washington Post” już w ciągu 24 godzin od emisji odcinka SNL, debiutancki album Adele zdobył pierwsze miejsce na iTunes. Był to akurat czas zakończenia głosowania na nagrody Grammy, więc do grudnia Adele miała już pierwsze nominacje. W lutym 2009 roku zdobyła dwie statuetki, w tym najlepszego nowego artysty. W ten sposób stała się mocno ugruntowaną siłą w przemyśle muzycznym.

Od tamtego czasu Adele nieustannie rozwija umiejętności artystyczne, poszerzając swój repertuar i eksperymentując z różnymi gatunkami muzycznymi. Jej dążenie do odnowy i eksploracji nowych kreatywnych ścieżek zapowiada ciekawe przyszłe projekty, które mogą zaskoczyć i zainspirować zarówno jej fanów, jak i całą branżę rozrywkową.

