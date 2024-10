Księżna Kate wraca do formy i swoich obowiązków. Wzięła udział w symbolicznym spotkaniu

Tragiczny atak, który miał miejsce 29 lipca 2024 roku, wstrząsnął nie tylko społecznością Southport, ale i całą Wielką Brytanią. 17-letni Axel Rudakubana, sprawca napaści, został natychmiast zatrzymany na miejscu zdarzenia. Postawiono mu zarzuty trzech zabójstw oraz dziesięciu prób zabójstwa. Atak miał miejsce podczas zajęć tanecznych, na których tematem przewodnim była twórczość Taylor Swift. W wyniku napaści zginęły trzy dziewczynki, a kilkanaście innych osób, w tym ośmioro dzieci, zostało rannych. Wydarzenia te wywołały nie tylko szok i smutek, ale także falę protestów i zamieszek.

Księżna Kate i książę William wspierają ratowników

W trakcie wizyty w Southport para książęca spotkała się także z ratownikami, którzy pierwsi przybyli na miejsce tragedii. Byli wśród nich policjanci oraz pracownicy służby zdrowia, którzy tego dnia walczyli o życie poszkodowanych. Księżna Kate serdecznie witała się z ratownikami, a w niektórych przypadkach nawet ich przytulała. Phil Garrigan, szef straży pożarnej, zauważył, że Księżna „widziała emocje” w tych, którzy przeżyli te traumatyczne wydarzenia.

W trakcie rozmów z ratownikami książę William podkreślił, jak istotne jest dbanie o własne zdrowie psychiczne po doświadczeniach tak traumatycznych, jak te, z którymi mieli do czynienia ratownicy w Southport. - Pierwszą rzeczą, o której pomyśleliśmy, było to, jak poradzicie sobie z tym, co zobaczyliście. Więc proszę, nie spieszcie się z powrotem do pracy, róbcie wszystko, czego potrzebujecie – mówił William. To kolejny raz, kiedy para książęca angażuje się w promowanie zdrowia psychicznego.

Para książęca przekazała również darowiznę na rzecz funduszu wspierającego ratowników, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w akcję ratunkową po ataku, a także w działania zabezpieczające podczas zamieszek, które nastąpiły później. Były komendant policji, Andy Rhodes, nazwał wizytę księżnej i księcia „zastrzykiem emocjonalnego wsparcia” dla wszystkich, którzy uczestniczyli w tych dramatycznych wydarzeniach.

Księżna Kate wraca do swoich obowiązków

Kate, która zmagała się z chorobą nowotworową od początku tego roku, wielokrotnie mówiła o swoich wyzwaniach związanych z leczeniem, ale także o nadziei na powrót do pełni zdrowia. Pod koniec września poinformowała oficjalnie o zakończeniu chemioterapii, co było dla niej momentem ulgi i radości. Jednak, jak sama podkreślała, droga do pełnego wyzdrowienia jest długa i wymaga czasu.